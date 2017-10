Bitcoin is speelgoedgeld voor volwassenen

6 maart 2014. De man waarvan iedereen denkt dat hij Satoshi Nakamoto is, de uitvinder van bitcoin, wordt omringd door reporters bij het verlaten van zijn huis in Temple City in Californië © REUTERS

Door Roland Duchâtelet, voorzitter van Melexis

U heeft er misschien al van gehoord: bitcoin, een samenstelling van ‘bit’ en ‘coin’ waarbij bit verwijst naar het meest elementaire digitale rekenelement 0 of 1 en ‘coin’ Engels is voor ‘munt’ of ‘geldstuk’. Een digitale munt dus, die gecreëerd wordt door computers maar niet in de vorm van een munt of briefje wordt omgezet. Een bitcoin blijft na haar geboorte enkel ‘elektronisch’ bestaan, zoals geld op onze bankrekening.

Het is erger dan de tulpenhandel in Holland in 1635 en Lernout en Hauspie in het België van het jaar 2000.

Oorspronkelijk diende geld enkel om het ruilen van goederen en diensten gemakkelijker te maken. Muntstukken hadden geen nut op zich, je kon ze niet opeten bijvoorbeeld. Om vervalsing tegen te gaan werden munten gemaakt van schaars te vinden metalen zoals zilver en goud. Pas toen een paar honderd jaar geleden banken ontstonden met klantenrekeningen, kredieten en geldschepping werd het mogelijk om grote hoeveelheden geld te verzamelen: ‘kapitaal’ kon opgebouwd worden.

Vandaag is het ‘normale’ geld voor 90 procent elektronisch. Sommige landen overwegen papieren geld en munten af te schaffen. Als je vandaag geld zou uitvinden, dan zou je er niet aan denken papieren geldbewijzen te drukken en al zeker niet om met een machine metalen munten te maken en te tellen. Betalingen met bankkaart en smartphone zijn gemakkelijker.

Er zijn al een dozijn virtuele munten ‘op de markt’. De eerstgeborene, bitcoin, steunt op ‘blockchain’-programmatuur. Chain is Engels voor ‘ketting’, in dit geval een ketting van digitale gegevens. ‘Blockchain’ klinkt magisch, als je er zo maar geld mee kunt maken. Mensen van wie ik het niet verwacht spreken mij aan over ‘blockchain’. Het heeft een aura van een geweldige uitvinding die de wereld gaat veranderen. Er worden zelfs cursussen over georganiseerd.

Knooppunten

De voornaamste eigenschap van een blockchain is dat je met computers nieuwe ‘knooppunten’ berekent met ketens van gegevens. Dat zijn in dit geval nieuwe ‘bitcoins’. De nieuwe knooppunten worden daarna gebruikt om met andere ketens en knooppunten weer nieuwe knooppunten te berekenen.

Die knooppunten kun je nadien niet meer vervalsen, omdat de geschiedenis van data die er aan vooraf gaat dan ook zou moeten vervalst worden. Dat kan niet, omdat de ontstaansgeschiedenis van die knooppunten bestaat uit datakettingen die in duizenden verschillende computers in de wereld werden gevormd.

Daardoor is er geen autoriteit nodig die de waarachtigheid van nieuwe bitcoins garandeert. Maar er is wel steeds meer computerrekenwerk voor nodig. Zoveel, dat er op koude plekken in de wereld hangars staan volgepropt met duizenden straffe computer. Niet gezond voor ons klimaat.

Bij bitcoin is het puur geloof: hun systeem van geldcreatie en autoregulering is economische ketterij.

Alternatieve munten bestaan al lang, zoals de ‘uren’ van Lets, een vereniging van mensen die diensten ruilen, zoals bij oude munten. Bij bitcoin daarentegen lijkt het in grote mate om speculatie te gaan.

De waarde van een munt is gebaseerd op collectief geloof in die waarde. De waarde van munten zoals de dollar, de euro of de roebel wordt vooral bepaald door de sterkte van de economie van de VS, Europa of Rusland en de kwaliteit van het beleid van hun centrale bank.

Bij bitcoin is het echter puur geloof: hun systeem van geldcreatie en autoregulering is economische ketterij. Bitcoin is zoveel waard als wat een gek er voor geeft.

Het is erger dan de tulpenhandel in Holland in 1635 en Lernout en Hauspie in het België van het jaar 2000. Bitcoin is speelgoedgeld voor volwassenen.