Blackadder in Kaboel

managing director van A Seat At The Table

Een hulpeloze Afghaanse burgerbevolking wordt overgeleveerd aan een barbaars regime dat uit is op wraak.

De Al Jazeera-livestream van de inname van het presidentiële paleis van Kaboel door de taliban - afgewisseld door soundbites van de Amerikaanse president Joe Biden die zich in april nog sterk maakte dat Kaboel geen nieuwe Saigon zou worden - had veel weg van een aflevering van Blackadder. De legendarische BBC-reeks waarin Rowan Atkinson in een niet zo ver verleden de draak stak met de vaderlandse geschiedenis, de waanzin van oorlog en de hoogmoed van het Britse rijk.

Na 20 jaar, meer dan 70.000 burgerdoden en een kostprijs van 2.000 miljard dollar voor de Amerikaanse belastingbetaler lijkt niets te zijn veranderd in het onherbergzame land, dat opnieuw zijn bijnaam ‘graveyard of empires’ alle eer aandoet. De hoge menselijke tol voor de Afghaanse burgerbevolking en het astronomische kostenplaatje voor de ISAF-troepen bleken een maat voor niets. De taliban zijn terug van nooit echt weggeweest.

Afghanistan doet opnieuw zijn bijnaam ‘graveyard of empires’ alle eer aan.

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen doen veel vragen rijzen. Hoe kan het dat de verzamelde militaire krachten van meer dan 40 landen - waaronder alle NAVO-lidstaten - geen duurzame overwinning kunnen behalen op een van de meest verpauperde en onderontwikkelde landen in de wereld? Waarom werden duizenden tolken, fixers en freelancers die westerse troepen en organisaties ondersteunden aan hun lot overgelaten? Waarom ondervonden de taliban bij hun opmars van de afgelopen dagen nauwelijks verzet van het Afghaanse regeringsleger?

Chaos en vernieling

De Amerikaanse publieke opinie heeft het gehad met de vele ‘regime change-’ en ‘nation building’ avonturen in het Midden-Oosten. Opeenvolgende regeringen onder Obama, Trump en Biden toonden zich al meermaals verveeld met de loodzware erfenis van voormalige president Bush. Die nog altijd te weinig krediet krijgt voor de chaos en vernieling die zijn War on Terror op de wereld losliet. Met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen hoopte Biden een punt te zetten achter de tragische nalatenschap van George - Mission Accomplished - W. Bush. Hij verslikte zich echter in de optimistische prognoses van zijn inlichtingendiensten, de capaciteiten van het Afghaanse leger en de incompetentie van de Afghaanse president Ashraf Ghani.

Die laatste vluchtte als een dief in de nacht naar buurland Tadzjikistan zodra de eerste berichten binnensijpelden over de omsingeling van de Afghaanse hoofdstad. Vermoedelijk wou hij niet eindigen zoals een van zijn voorgangers, president Mohamed Najibullah, wiens verminkte en gecastreerde lijk in 1994 door de taliban werd opgehangen voor het presidentieel paleis. Nadat hij eerst urenlang gefolterd werd en door de straten van Kaboel werd gesleurd vastgebonden aan een koord aan de achterkant van een pick-uptruck. Subtiliteit is nooit een sterk punt geweest van de taliban.

Die weerzinwekkende praktijken verklaren de chaotische taferelen op de internationale luchthaven in Kaboel, waar duizenden wanhopige Afghanen en expats afgelopen weekend het tarmac bestormden om een plekje te bemachtigen op de laatste vluchten uit Afghanistan. De extremistische groepering probeerde zondagavond nog de gemoederen te bedaren met de plechtige belofte dat er geen represailles zouden komen. Maar op de sociale media waren al de eerste berichten uitgelekt dat talibanmilitanten in Kaboel van deur tot deur op zoek gingen naar voormalige leden van de veiligheids- en politiediensten, overheidsfunctionarissen en ngo-medewerkers. Standrechtelijke executies blijken schering en inslag.

De grootste slachtoffers zijn de Afghaanse vrouwen die al meer dan 40 jaar gebukt gaan onder een eindeloze reeks invasies en burgeroorlogen.

Terwijl westerse politici, analisten en experts hun bekommernis uiten over het gezichtsverlies van de VS op het internationale toneel en bakkeleien over de geostrategische gevolgen voor het Westen, worden de Afghanen aan hun lot achtergelaten. Een hulpeloze burgerbevolking wordt opnieuw geofferd op het altaar van een barbaars regime dat uit is op wraak.