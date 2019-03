Blauwe hesjes

Milieu is belangrijk. Dat is ondertussen niemand ontgaan. Tienduizenden jongeren hebben ervoor gebrost, velen vanuit een gemeende zorg, maar hoeveel omdat het tof was erbij te horen? Klimaat is een universeel en terecht thema waarop de eco-emotie van links op 26 mei electoraal veel beter gaat scoren dan de eco-ratio van rechts - met CD&V in een diepe kuil ergens in het midden. Het zal weliswaar niet de Belgische kiezer zijn die doorslaggevend wordt in deze. Die sleutel ligt in handen van de Amerikaanse president Donald Trump, de Chinese president Xi Jinping en de Indiase premier Narendra Modi. De klimaatmarsen zullen hun worst wezen. Maar goed, wie de wereld wil veranderen, begint best thuis.

Ook migratie houdt velen bezig. Dat is evenmin iemand ontgaan. Bij dat even universele agendapunt zal de ‘pas op’-vinger van rechts het electoraal halen van het linkse geweten, met ook hier weer CD&V in een diepe kuil ergens in het midden. Heeft de Belgische kiezer vat op migratie? Die sleutel ligt bij de Europese besluitvorming, of het gebrek daaraan. Wordt een Australisch, Canadees of Brits model in de Wetstraat beslist?

Een dominant hoofdthema bepaalt de winnaar op 26 mei. Milieu blijft wellicht centraler dan migratie. Pronostiek: Groen-Ecolo op stip. Dat baart mij - zeker als Gentenaar - enige zorgen. Er rijden minder auto’s in mijn stad, maar er zijn sindsdien ook al heel wat mooie handelszaken verdwenen. Ik was bezorgd over de compromisloosheid waarmee het circulatieplan indertijd werd doorgevoerd. Het ging toen alleen over milieu.

Bedrijfswagens en tankkaarten gaan niet over milieu maar over het grote verschil tussen bruto en netto in dit land. Het is een fiscaal en economisch thema

Het kernpunt voor de toekomstige welvaart van ons land blijft economische groei op lange termijn. De economie lijkt vandaag verpletterd tussen hamer en aambeeld, tussen milieu en migratie. Als we na 26 mei niet blijven investeren in een ecosysteem van ondernemerschap en zweet en risico belonen, rijden we ons vast. Breng de lasten op arbeid naar beneden, bouw infrastructuur voor de toekomst (milieu is een grote potentiële motor van innovatie), jaag het vermogen niet weg door fiscale graaicultuur, moedig de beloning op risico aan, versimpel het staatsbestel, breng de begroting op orde, verhoog de tewerkstellingsgraad. Groei komt pas als de economische actoren vertrouwen hebben in de toekomst. Daarvoor is het juiste gesternte nodig.

Een greep uit het groene jargon stelt me niet gerust: ‘belast de grote vermogens voor een eerlijke bijdrage, maak komaf met van moordende werkritmes en materialistische mantra’s, creëer een economie op mensenmaat’. Bedrijfswagens en tankkaarten gaan niet over milieu maar over het grote verschil tussen bruto en netto in dit land. Het is een fiscaal en economisch thema.

Is groen een kleurenblinde versie van rood? Is er groene jaloersheid op wie economisch boven het maaiveld uitsteekt? Is het groene gedachtengoed een mentale basis voor economische groei, of juist niet? Groei is gebaseerd op keihard werken. Op mensen die voluit gaan en beter willen zijn dan concurrenten, op strategisch relevante innovatie, ambitieuze aandeelhouders en beloning bij succes.

Groei is de beste garantie voor begrip voor migratie en de opvang van migranten. Groei staat evenmin haaks op het milieu

Groei is geen gezellig onderonsje. Zonder groei sputtert elke maatschappelijke financiering - die van onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, cultuur en armoedebestrijding - en lopen de spanningen op. Groei is de beste garantie voor begrip voor migratie en de opvang van migranten. Groei staat evenmin haaks op het milieu, mits de overheid de juiste fiscale en wetgevende verbinding legt.