De Pakistaanse Asia Bibi had nooit kunnen dromen dat haar naam wereldwijd weerklank zou krijgen. De christelijke boerenvrouw uit een onooglijk dorpje in de Punjab zit al acht jaar in de dodencel omdat ze beschuldigd wordt van blasfemie. En zeggen dat het allemaal op 19 juni 2009 begon met een slok water. Een verfrissing die haar islamitische dorpsgenotes weigerden omdat water aangeraakt door een christen onrein zou zijn. In de daaropvolgende ruzie zou Asia Bibi de profeet hebben belasterd. Daarop staat in het streng islamitische land dus de doodstraf.

Nu heeft Pakistan al een bijzonder slechte reputatie als het op vrouwenrechten aankomt. Iedereen herinnert zich nog Malala Yousafzai, het meisje dat een kogel in het hoofd kreeg tijdens een doelgerichte aanslag van de taliban. Gewoon omdat ze vond dat ook meisjes het recht hebben om naar school te gaan.

In het ‘Global Gender Gap Report 2017’ van het World Economic Forum bengelde Pakistan op de lijst van 144 onderzochte landen helemaal onderaan, op de op een na laatste plaats.

Het hooggerechtshof in Lahore heeft de veroordeling van Asia Bibi nu teruggedraaid en haar definitief vrijgesproken, onder meer omdat het proces niet eerlijk is verlopen. Sindsdien is in Pakistan het hek van de dam. De radicaal-islamitische partij Tehreek-i-Labaik (TLP) laat haar aanhangers met de regelmaat van de klok grote delen van het land lamleggen met straatprotesten en blokkades. De leiders van TLP roepen op tot de dood van Asia Bibi, haar familie, haar advocaat en de rechters die haar hebben vrijgesproken. Mocht de vrouw niet geëxecuteerd worden, dan wil de TLP de regering afzetten.

De man van de ondergedoken Bibi heeft in een videoboodschap al politiek asiel gevraagd aan Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada. Ook in Nederland en België gaan stemmen op om het gezin asiel te verlenen. Maar de reacties blijven vooralsnog lauw en ontwijkend.

Zijn we te vermoeid, te bang of te druk bezig om nog langer verontwaardigd te zijn over fundamenteel onrecht?

Hoe anders was dat in het geval van Malala Yousafzai. Die kon meteen met haar familie uitwijken naar Groot-Brittannië. Was de welbespraakte leraarsdochter en latere Nobelprijswinnaar mediagenieker dan de boerenvrouw uit de Punjab? Is de houding tegenover vrouwenrechten sindsdien veranderd? Of zijn wij grondig anders geworden? Zijn we te vermoeid, te bang of te druk bezig om nog langer verontwaardigd te zijn over fundamenteel onrecht?

Wie even een blik op de sociale media werpt, kan vaststellen dat die voornamelijk gevoed worden door verontwaardiging. Het is de drijfveer achter het merendeel van de tweets of Facebook-oorlogjes. Maar helaas gaat ze niet langer over zaken die er werkelijk toe doen.

We vliegen elkaar virtueel naar de strot over onzinnige zaken als de invoering van het zomeruur dan wel het winteruur. We winden ons op over symptomen van een verregaande verzuring als in de media weer eens klagende buren opduiken die hun gal spuwen over luidruchtig spelende kinderen of vallende bladeren in de herfst.

We draaien werkelijk door over de vele identitaire debatjes die haast dagelijks aangewakkerd worden. Veelal door ophitsers die de potentiële breuklijnen in de samenleving nog wat verder willen uitdiepen. Maar evengoed door goedbedoelende gutmenschen, die maatregelen treffen om minderheden te beschermen terwijl die daar zelf geen vragende partij voor zijn. Dat gaat dan over pakweg wintermarkten versus kerstmarkten en steak met frieten versus quorn en quinoa.