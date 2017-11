Uit 22 verschillende landen komen ze, de 40 spiksplinternieuwe MBA-studenten die voor mij zitten in een auditorium in Brussel. Vol verwachting over het jaar dat komt. Uit India komen ze, en ook uit de VS, Japan, Kenia, Colombia… En ja, ook uit België.

De VS dreigen van de troon te worden gestoten als koning van de braingain. En door de brexit vragen aspirant-studenten zich af of het nog wel zo goed toeven is in het VK. Europa kan die kans grijpen.

Het doet me terugdenken aan toen ik zelf een plekje had veroverd in het doctoraal programma van de University of Pennsylvania. Heel benieuwd was ik naar hoe het zou zijn om met die Amerikanen te werken. Maar mijn collega’s bleken uit Zuid-Korea, Singapore, India en China te komen. Toen we samen zwoegden over de cursus Bayesiaanse statistiek verdwenen alle culturele verschillen en we smeedden een vriendschap gebaseerd op onze gezamenlijke vrees voor de prof wiskundige modellen.

Mijn vrienden waren geen uitzonderingen, zo bleek. Mijn Chinese medestudent vertelde dat zijn volledige afstudeerklas van de Chinese faculteit waar hij als ingenieur was afgestudeerd naar de Verenigde Staten was uitgeweken. Vandaag is 55 procent van de masterstudenten in wiskunde en ingenieurs- en computerwetenschappen in de VS van vreemde origine. Onderwijs is voor hen de toegangspoort tot de Amerikaanse maatschappij.

Ze hebben rolmodellen als Satya Nadella, de CEO van Microsoft. Hij is geboren in India, maar hij ging computerwetenschappen studeren in Wisconsin. Daarna baande hij zich een weg omhoog bij Microsoft en kwam op de toppositie terecht door hard werken en strategisch inzicht.

Een gelijkaardig verhaal is dat van Indra Nooyi. Ze groeide op in Chennai in een wijk waar amper stromend water was, maar ze schopte het tot in Yale, de gerenommeerde Ivy League-school. Daar leerde ze naar eigen zeggen de maatschappelijke impact van bedrijven waarderen. Vandaag is ze CEO van Pepsico. Ze maakte er een prioriteit van om het waterverbruik van het bedrijf efficiënter te maken.

Talent

Als het over migratie gaat, denkt men vaak aan arme drommels die hun land ontvluchten. Veel minder vaak hebben we het over de troef om talent te kunnen aantrekken. Braingain is de tegenpool van braindrain. Het is de capaciteit van een regio om aantrekkelijk te zijn voor knappe koppen. Dat is cruciaal voor een kenniseconomie, maar ook voor een ondernemende economie. Meer dan de helft van de tech-start-ups in Silicon Valley heeft stichters die niet in het land geboren zijn.

Het meest tot de verbeelding sprekende Europese voorbeeld is wel Mohed Altrad. Zijn verhaal begint als weeskind in de Syrische woestijn. Daar won hij een beurs om in Frankrijk te studeren, waar hij later het bedrijf Altrad oprichtte. Met de hoofdzetel in Montpellier geeft die producent van bouwmateriaal vandaag werk aan 21.000 mensen.

Onderzoek door GRE, de instelling die wereldwijd de standaard toelatingstest voor businessscholen organiseert, toont aan dat de VS van de troon dreigen te worden gestoten als koning van de braingain. Van de top-kandidaten gaf bijna de helft aan minder zin te hebben om voor de Amerikaanse universiteiten te kiezen. De oorzaak is het Trump-effect. De brexit maakt dan weer dat aspirant-studenten zich afvragen of het nog wel zo goed toeven is in het VK. 45 procent rapporteerde minder positief te kijken naar de Engelse scholen. Europa kan die kans grijpen.

Wat is er nodig om die braingain te realiseren? Een aangepast migratiebeleid is één aspect. Nederland creëerde bijvoorbeeld het statuut van kennismigrant. Inspirerende voorbeelden, zoals Mohed Altrad, helpen ook. Hetzelfde geldt voor een levendig ecosysteem van gereputeerde kennisinstellingen, ondernemerschap en innovatie die een vruchtbare voedingsbodem leggen die kenniswerkers aantrekt.

Laat ons in elk geval al beseffen dat de competitie voor talent wereldwijd gespeeld wordt en dat we in Europa maar beter een versnelling hoger schakelen.