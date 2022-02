Brandpunt Mali

Rusland lijkt stevig in te zetten op het vergroten van zijn invloed in westelijk Afrika. Dat is opnieuw slecht nieuws voor Europa.

In Europa zijn alle ogen gericht op de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. De verwachte invasie dreigt ons continent in de nadagen van de coronapandemie in een lange periode van chaos en disruptie te storten. Niemand kan exact de gevolgen voorspellen van de militaire escalatie, die ongetwijfeld zou volgen op een oorlog in onze oostelijke achtertuin. Maar dat ze ingrijpend zouden zijn, valt niet te betwijfelen.

Het zuiden blijft onder de radar. Een potentieel ‘tweede front’ van Poetin is de strijd tegen het oprukkende jihadisme in West-Afrika, met Mali als brandpunt. Europa dreigt dat gevecht te verliezen.

Europa kan het zich niet permitteren de strijd tegen het jihadisme in West-Afrika over te laten aan Rusland.

Takuba Task Force, de zoveelste poging om de landen van de Sahel bij te staan in hun strijd tegen Boko Haram en andere jihadistische groeperingen, dreigt op niets uit te draaien. De voormalige kolonisator Frankrijk is verwikkeld in een openlijke ruzie met het nieuwe regime van Mali over de legitimiteit van de coupplegers. Waardoor de militaire junta de samenwerking met de Europese taskforce heeft opgeschort. Veel heeft ook te maken met wat de Malinezen beschouwen als de ‘neokoloniale houding’ van Frankrijk, en bij uitbreiding van Europa. ‘De soevereiniteit van Mali wordt al jaren met de voeten getreden. We vinden dat we de plicht en het recht hebben dingen voor onszelf te bepalen’, zei de Malinese minister van Buitenlandse Zaken Abdoulaye Diop.

Onder meer Denemarken en Zweden hebben beslist hun troepen terug te trekken. De nood aan een militair antwoord op de jihadistische terreur blijft echter hoog. Wekelijks duiken berichten op over aanslagen met tientallen slachtoffers en gevechten tussen jihadisten en soldaten. Een ketting van kleine schermutselingen die Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger destabiliseert.

Wagner

Bij wie klopt het nieuwe regime van Mali aan voor de levensnoodzakelijke steun? Bij Vladimir Poetin. Rapporten spreken van de aanwezigheid van honderden Russische militairen in de regio rond Timboektoe. ‘Militaire adviseurs’, volgens het Malinese regime, die het gat invullen dat de Fransen hebben gelaten door hun troepen terug te trekken. Huurlingen van de Wagner Group, zeggen andere waarnemers.

Dat bedrijf wordt beschouwd als een soort privémilitie van het Kremlin, die wereldwijd wordt ingezet in conflictgebieden om officieus de Russische belangen te verdedigen. De groep neemt het niet altijd even nauw met de ‘rules of engagement’. Vorig jaar werd tegen haar een rechtszaak aangespannen voor het folteren en vermoorden van een gevangene in Syrië. In Mali zou de aanwezigheid van de Wagner Group de voorbode kunnen zijn van een grotere Russische aanwezigheid en engagement.

Rusland wordt niet gehinderd door de last van het koloniale verleden, die de lokale bevolking tegen zich in het harnas kan jagen.

Daarmee neemt het Kremlin een stevige optie om zijn invloed in het westen van Afrika te vergroten. Met grote kans op succes. Rusland wordt niet gehinderd door de last van het koloniale verleden, die de lokale bevolking tegen zich in het harnas kan jagen. Noch laat het zich tegenhouden door bekommernissen over het democratisch gehalte van de regimes waar het zaken mee doet.

De meeste militaire analisten zijn het erover eens dat de Europese legers geen partij zijn voor de Russen als ze besluiten Oekraïne binnen te vallen. Maar Europa kan het zich evenmin permitteren de strijd tegen het jihadisme in West-Afrika over te laten aan Rusland. Geopolitiek zou dat een even grote blunder zijn als ons continent nog meer afhankelijk te maken van Russisch gas.