Bruggenbouwers. Het woord dook de voorbije verkiezingscampagne enkele keren op. Het zal ongetwijfeld nog vaak weerklinken tot we in mei 2019 opnieuw naar de stembus moeten. Toch is het een vreemd idee. Eentje dat het beeld oproept van twee gemeenschappen waartussen het water zo diep is dat het alleen kan worden overbrugd met een artificiële constructie. Bovendien impliceert de term dat er vanop beide oevers tegelijkertijd wordt gebouwd aan een brug om elkaar dan ergens in het midden te ontmoeten. Om te verbinden, zoals dat mooi heet.

Schermvullende weergave

De vraag is hoe evenwichtig die brug is. Een van beide oevergemeenschappen stelt zich op als een welvarende, vooruitstrevende metropool, zeg maar de norm. Dan is het doorgaans aan de overkant om zich aan te passen aan de opgelegde norm. Stel dat iemand dat doet, hier geboren is, een diploma haalt aan de KU Leuven en zijn vrouw leerde kennen in de Quick, en dan nog wordt bestempeld als ‘de eerste allochtone burgemeester van een Vlaamse centrumstad’. De nieuwe burgemeester van Leuven is hetzelfde, maar toch weer anders. De eerste andere in Vlaanderen. Dat klinkt lekker verbindend.

De in verkiezingstijd mooi geproclameerde roep om verbinding wordt zonder schaamte gekenmerkt door eenzijdige controlepunten. Bijvoorbeeld de vraag om de partij Islam te verbieden om haar vrouwonvriendelijke standpunten. Maar pakweg Forza Ninove, met even verwerpelijke denkbeelden, kan ongehinderd blijven voortbestaan. Dat plaatsen van checkpoints op de brug is niet louter een zaak van blanken met een katholiek verleden. Bij de aanslagen in Parijs en Brussel werden zelfs meerdere bruggen opgeblazen op het conto van het moslimextremisme.

De partij Islam moest verboden worden voor haar vrouwonvriendelijke standpunten. Forza Ninove, met even verwerpelijke ideeën, mag gewoon blijven bestaan.

En dat krijgt een staart in het uitwijzingsbeleid tussen België en Marokko. Het hof van beroep in Antwerpen heeft beslist om Fouad Belkacem, het voormalige kopstuk van de terroristische groepering Sharia4Belgium, de Belgische nationaliteit af te nemen. Belkacem, een geboren Vlaming, heeft nu alleen nog de Marokkaanse nationaliteit. Hij kan uitgewezen worden, want hij is de criminele andere. De gevangenis van Hasselt, de universiteit van Leuven of de Quick: anders is anders. En de brug is nep. Verbinding is een verkiezingswoord.

Bovendien, welk nut heeft een brug over een rivier die in sneltempo aan het verzanden is? Uit cijfers van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor uit 2018 blijkt dat de samenleving met rasse schreden verandert. Nu al is 20,5 procent van de Vlaamse bevolking van buitenlandse herkomst. Bij jongeren en kinderen ligt het aandeel heel wat hoger. 37 procent van de 0- tot 5-jarigen is van buitenlandse herkomst, bij de 6-tot 11-jarigen gaat het om 34 procent en bij de 12- tot 17-jarigen om 30 procent

Onze toekomst ligt bij een jeugd voor wie multiculturaliteit, diversiteit, inclusie of hoe je het ook wil noemen geen agendapunt of een target is, maar simpelweg de realiteit.

Daar ligt onze toekomst. Bij een jeugd voor wie multiculturaliteit, diversiteit, inclusie of hoe je het ook wil noemen geen agendapunt of een target is, maar simpelweg de realiteit. Voor wie de andere geen vijand is, maar ook geen heilige. Anders zijn wordt een common ground. Op termijn zullen ze gewoon van de ene oever naar de andere kunnen wandelen. Omdat zij tegen dan de rivier hebben gedempt met achterhaalde vooroordelen over elkaar.

Maar dan komen ongetwijfeld andere dieptes, van sociaaleconomische aard. Een nieuw precariaat ziet helaas het licht. Tijdelijke contracten, onderbetaalde opdrachten en een zwak sociaal statuut van onder meer zelfstandigen zijn een blijvend fenomeen. De vraag is: zal iedereen een goede job hebben, of worden het meerdere flutjobs?