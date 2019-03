Brugpensioen

Door Etienne de Callataÿ, docent overheidsfinanciën aan de Université de Namur

De Duitse autofabrikant Mercedes koestert zijn oudere werknemers. De index, gemeten naar de kost voor de werkgever van fouten begaan door zijn arbeiders, daalt immers in functie van hun leeftijd. In de fabrieken van Mercedes worden dus minder ernstige fouten gemaakt naarmate men ouder is. Dit is te danken aan de wijsheid - die met de leeftijd komt - of door de ervaring. Desondanks blijft men oudere werknemers vragen om vroeger te stoppen, voornamelijk in België. De gemiddelde pensioenleeftijd is bij ons 60,1 jaar. In Frankrijk is dat 60,6 jaar, in Nederland 62,7 en in Duitsland 63,4 jaar (OESO-cijfers voor 2017).

De effectieve pensioenleeftijd stijgt weliswaar in België - we komen van 59 jaar tien jaar geleden - maar er zijn geen redenen om zich op de borst te kloppen: onder de grote geïndustrialiseerde landen heeft enkel Spanje niet méér ondernomen om de effectieve pensioenleeftijd te verhogen, maar België is wel van het laagste niveau vertrokken. De Belgische achterstand is dus verder opgelopen. En dat terwijl je arbeidsmarktwerking in een sterk geïntegreerde economie zoals Europa best niet te erg afwijkt van die van onze handelspartners.

De kwestie van de pensioenleeftijd is recent terug opgedoken in het publiek debat naar aanleiding van het voorakkoord tussen de sociale partners over het interprofessioneel akkoord (IPA). Dit tweejaarlijkse akkoord omkadert de sectorale onderhandelingen. Wat de loonherzieningen betreft lijkt dit akkoord getemperd, om niet te zeggen uitzonderlijk voorzichtig.

De meting van de loonhandicap is - op haar best - onvolmaakt

Het past in het kader van de nieuwe richtlijnen van de wet op het behoud van de competitiviteit. Die legt een snelle inhaalbeweging op voor de opgelopen loonhandicap voor 1996. De meting van deze handicap is evenwel - op haar best - onvolmaakt. Het is immers onjuist om simpelweg de gemiddelde lonen te vergelijken tussen België en zijn drie buren Frankrijk, Nederland en Duitsland. Er moet ook rekening worden gehouden met de verschillen tussen de arbeidsmarkten.

Vergelijking

De enige vergelijking die klopt om een eventueel kostenverschil te identificeren is die tussen twee werknemers, een in België en een bij onze buren, identiek voor de andere parameters, met name qua opleidingsniveau en sectoractiviteit. De loonhandicap is dan het gewogen gemiddelde van deze kostenverschillen.

De focus lag echter niet bij de norm van 1,1% - een lichte verhoging tegenover de initiële 0,8% - maar bij de aanpassing van de regels voor vervroegd pensioen. De sociale partners kwamen overeen om de beperking van de toetredingsvoorwaarden voor het vroegere brugpensioen (of SWT, stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) uit te stellen en het tijdskrediet-landingsbaan te behouden (op 55 jaar voor 4/5 werken en 57 jaar voor halftijds).

Wat hiervan te denken?

Het is ten zeerste gewenst om de verantwoordelijkheid van de werkgevers te cultiveren

Ten eerste, een zekere versoepeling van deze beperkingen is te begrijpen aangezien de regering had aangekondigd dat voor de beperkingen die zouden aangebracht worden voor toetreding tot het SWT en tijdskrediet-landingsbaan, er rekening zou gehouden worden met de zwaarte van het beroep.

Ten tweede is het niet ideaal om beide stelsels, SWT en landingsbaan, op één hoop te gooien. Bij tijdskrediet-landingsbaan blijft de oudere werknemer actief, wat te verkiezen is.

Ten derde, in de logica van het eerste punt, zou wat valt onder de zwaarte van een beroep moeten losgekoppeld worden van andere specificaties, waaronder de lange loopbanen, de bedrijven in moeilijkheden en de herstructureringen.

Afwentelen

Ten vierde, is het ten zeerste gewenst om de verantwoordelijkheid van de werkgevers te cultiveren. Bedrijven kunnen de technologische ontwikkeling slecht hebben ingeschat. Ze kunnen onvoldoende geïnvesteerd hebben in continue vorming. Ze kunnen de leeftijdspiramide van hun werknemers slecht beheerd hebben. Ze kunnen hun werknemers gespecialiseerd hebben in bepaalde taken zodat ze moeilijk omgeschoold worden. De sociale kost die daaruit voortkomt mag niet afgewenteld worden op de gemeenschap en meer bepaald op andere bedrijven die meer vooruitziend waren en bezorgder om de gezondheid en de inzetbaarheid van hun werknemers.

Een denkpiste, wreed maar eenvoudig, zou kunnen zijn om een leeftijdslimiet (50 jaar?) in te stellen boven dewelke er geen automatische loonindexering meer toegepast wordt

Ten vijfde, moeten met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de werkgever, alle mechanismen die de oudere werknemers bijzonder duur maken in België bekritiseerd worden. Ik denk eerst en vooral aan de automatische loonindexering. Een denkpiste, wreed maar eenvoudig, zou kunnen zijn om een leeftijdslimiet (50 jaar?) in te stellen boven dewelke er geen automatische loonindexering meer toegepast wordt.

Je kan je er wellicht over verheugen dat het sociaal overleg heeft geleid tot een voorakkoord, maar we moeten ook beseffen dat het algemeen belang niet mag herleid worden tot wat de werkgevers en de vakbonden overeenkomen. Het brugpensioen ontlast de betrokken bedrijven en de werknemers, maar tegen een hoge kost voor de gemeenschap.