Brusselse Titanic

Gelukkig was er het weekendinterview van vicepremier Didier Reynders (MR) in De Tijd. Anders zou men niet geheel onterecht de indruk kunnen hebben dat zowat alle Franstalige politici wegkijken van wat op 8 en 11 november in Brussel fout is gelopen. Gelukkig durft Reynders de Brusselse omerta benoemen, een stilzwijgen dat het zo moeilijk maakt de problemen met ontspoorde allochtone jongeren echt aan te pakken.

Maar Reynders staat vrijwel alleen in Brussel. Neem nu de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is toch merkwaardig dat het na de rellen bijna een week wachten was op een reactie van de drager van die ronkende titel. Rudi Vervoort (PS) sprak vrijdagochtend eindelijk op de RTBF, maar wie op dat moment van crisis wijze woorden van een groot staatsman had verwacht, kwam bedrogen uit.

In nauwelijks één week tijd hebben de Franstalige politici en media hun analyse gemaakt: er is wel wat fout gegaan, maar dat is geen reden om na te denken over een efficiënter Brussels bestuur.

Dit gebeurt nu eenmaal in een grootstad, stelde Vervoort; als hooligans herrie schoppen in Brugge of Antwerpen dan is daar niet zoveel over te doen in de media. De timing van de sterke Vlaamse verklaringen is niet onschuldig, beweerde hij: het is de N-VA die haar kiescampagne lanceert. Daarmee zette Vervoort zichzelf in electorale modus en gaf hij een communautaire draai aan het debat.

Radiokomiek

Vóór de minister-president maakte een radiokomiek zijn opwachting. Die had het een paar weken geleden al gehad over de ‘xenofobe sfeer’ die over Vlaanderen hangt. Nu kwam hij niet verder dan een flauwe grap over hoe Brussel door de N-VA vervlaamst zou worden. Wie zoiets op de RTBF zou zeggen over Marokkanen of Turken, wordt voor het leven als racist van de antenne geweerd. Maar voor Vlamingen gelden in Franstalige media uiteraard andere normen.

Vervoort kwam niet verder dan de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS), die als enige oplossing voor de problemen meer geld wil. De Vlamingen moeten ons gerust laten, leek hij te zeggen, en ons eerst meer agenten geven. Dat het toch niet slecht zou zijn het na het debacle van 11 november eens te hebben over een efficiëntere organisatie van de hoofdstedelijke politie is volgens Close niets meer dan ‘een slogan’. Nochtans schreef zelfs Le Soir dat het wel leek dat er geen kapitein op het schip was. De politieofficier van wacht zat inderdaad thuis en de burgemeester had het tijdens een weekendje Parijs niet nodig geacht zich te laten vervangen.

De openheid van geest om na te denken over één Brusselse politiezone is zowat onbestaande aan Franstalige kant. Vervoorts partijgenote Karine Lalieux zei in de Kamer dat de Vlamingen toch ook niet één zone willen in Vlaams-Brabant, waarmee ze haar eigen stad op het zelfde niveau plaatste als een landelijk gebied. Het zegt veel over de onwil om in te zien dat Brussel een complexe grootstad is geworden die niet vanuit 19 gemeentehuizen bestuurd kan worden. Het is gemakkelijker om het over Vlaamse complotten te hebben dan Brussel en zijn instellingen in vraag te stellen.

Diabolisering

De burgemeester van mijn gemeente Vorst, Marc-Jean Ghyssels (PS), had eerder al gepleit voor het opsplitsen van de Brusselse politie in 19 zones. Nu bewees hij eens te meer zijn intellectuele bekrompenheid door te tweeten dat de eis voor één politiezone niet meer is dan een poging van de Vlamingen ‘om Brussel te veroveren’.

Eens te meer lijkt een belangrijk momentum verloren te gaan

Maar het absolute dieptepunt van diabolisering van Vlamingen werd bereikt door een commentator van de RTL, die het bericht de wereld instuurde dat de eigenares van de meubelzaak die geplunderd werd, kandidaat was bij de verkiezingen voor het Vlaams Belang. Dat soort perverse suggestie doet denken aan het Rwandese Radio Mille Collines.

In nauwelijks één week tijd hebben de Franstalige politici en media hun analyse gemaakt: er is wel wat fout gegaan, maar dat is geen reden om na te denken over een efficiënter Brussels bestuur. Op die manier lijkt er eens te meer een belangrijk momentum verloren te gaan. Voor wie het wil is het gekraak van de ijsberg duidelijk te horen, maar de Brusselse Titanic vaart vrolijk verder.