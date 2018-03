Brusselse consensus

Terwijl de PS zich grote zorgen maakt over de vervlaamsing van België en tegelijk in het Brusselse Gewest communautaire vuurtjes aanblaast, blijft het hoofdstedelijk gebied verpauperen.

F ranstalige partijen noemen het graag ‘un coup de com’, een communicatiestunt. Laurette Onkelinx’ aankondiging van haar politieke afscheid was er zo een. Haar persconferentie was netjes geregisseerd: met een krop in de keel sprekend over haar gezin, de aanzet van een traan zelfs. Daarna volgden ingetogen gesprekken in het avondjournaal. Met haar aankondiging zorgde Onkelinx voor een welgekomen afleiding van het Samusocial-schandaal dat haar partij midscheeps had geraakt en van het beschamende aftreden van Brussels burgemeester Yvan Mayeur als gevolg daarvan. Haar persconferentie moest duidelijk maken dat zij, als fractieleidster in het federaal parlement en vooral als voorzitster van de Brusselse PS-federatie, alvast haar verantwoordelijkheid opnam voor die betreurenswaardige episode.

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

Niet eens zes maanden later blijkt het om een schijnvertrek te gaan. Een ‘fausse sortie’, zoals in het boulevardtheater. In een recent gesprek met de krant Le Soir beukte Onkelinx als vanouds in op de Vlaams-nationalisten van de N-VA en op haar geprefereerde liberale schietschijf, federaal vicepremier Didier Reynders, die ze graag als een N-VA-sherpa opvoert. Wat dan weer niet belet dat de PS van de Brussels burgemeester Philippe Close nu al een voorakkoord heeft met de MR.

Onkelinx maakte in Le Soir vooral duidelijk dat ze nog lang niet weg is. Volgens ingewijden in de PS-curie is het Onkelinx vooral te doen om de politieke toekomst van Julien Uyttendaele, de zoon van de bekende jurist Marc Uyttendaele en dus haar stiefzoon. En om de toekomst van Catherine Moureaux, die van Schaarbeek naar Molenbeek verhuisde om er de verloren sjerp van haar vader Philippe Moureaux te heroveren. Onkelinx behoudt als federatievoorzitster in elk geval een beslissende stem over de dure plaatsen op de gemeentelijke lijsten in het Brussels Gewest en over die voor de regionale en de federale verkiezing. Dat maakt van haar zowat de carrièreplanner voor de zonen en dochters van enkele PS-kopstukken.

Zijzelf bekijkt in oktober de gemeenteraadsverkiezingen vanaf de zijlijn. En in 2019 wordt het vergeefs zoeken naar haar naam op een lijst voor de federale stembusslag of op de PS-lijst voor de Brusselse regio. Maar ze blijft wel aan de leiding van de Brusselse PS-federatie, tot na de vorming - die nadruk is belangrijk - van een nieuwe hoofdstedelijke gewestregering. En als het aan haar ligt, wordt dat een progressieve regering, zonder de liberale MR en uiteraard zonder de N-VA aan Vlaamse kant. Met andere woorden: als na de verkiezingen van mei 2019 in Brussel met de PS over de vorming van een gewestregering wordt onderhandeld, zal dat met Laurette Onkelinx zijn.

Of de kiezer dat toelaat, is lang niet zeker. De jongste peiling was weinig hoopgevend voor de Brusselse PS. Die strandde op 16,6 procent, en zakt zo naar de tweede plaats achter de Franstalige liberalen van de MR. Wat betekent dat de Brusselse PS, in 2014 nog goed voor 24,9 procent, nagenoeg een derde van haar kiezers zou kwijtspelen. Dat vraagt om ingrijpende maatregelen. Als ze aan de macht is, is de PS een voorbeeldige, haast unitaristische partij waar voorzitter Elio Di Rupo graag over ‘Zijne Majesteit’ spreekt als hij het over de koning heeft. Maar als de partij zoals in Wallonië in de oppositie belandt, of zoals in Brussel een sterke electorale tegenwind moet trotseren, wordt niet geaarzeld om aan de communautaire noodrem te trekken als dat pas geeft.

PS-barometer

Daarom drukte de PS in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een ordonnantie door die een einde moet maken aan de cumul van gemeentelijke en parlementaire mandaten, zonder de noodzakelijke meerderheid langs Vlaamse kant. Dat is mogelijk door de antiblokkeringsmaatregel die de paars-groene regering van Guy Verhofstadt in 2001 opnam in haar vijfde staatshervorming. Daarmee moest worden voorkomen dat het toen opzettende Vlaams Blok de Brusselse besluitvorming kon blokkeren, mocht de extreemrechtse partij de meerderheid langs Vlaamse kant controleren.

Of de PS met de forcing rond de decumulordonnantie een communautaire atoombom op scherp stelde, zoals sommigen beweren, zal blijken als de ordonnantie na een maand bezinning door de Brusselse regering moet worden bekrachtigd. Dat dient te gebeuren bij consensus. Maar van Brussels vicepremier Guy Vanhengel (Open VLD) is bekend dat die decumul hem niet zint.

Intussen is de PS alvast van wal gestoken met de campagne: ze lanceerde haar barometer, die op tal van terreinen de bedenkelijke stand van het land aangeeft. Zo blijkt de barometer te wijzen op een vervlaamsing van België, destijds al een obsessie van Waalse socialisten als Jules Destrée en André Renard. De vervlaamsing moet verder blijken uit NMBS-investeringen die in Vlaanderen zwaarder wegen dan in Wallonië, en uit de vaststelling dat de hoofdstedelijke politiezone Brussel-Elsene agenten tekort heeft terwijl Antwerpen gul bedeeld is. Bovendien bezetten de Vlamingen alle strategische posten in het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Dat alles terwijl de armoede toeneemt, en de regering door de drijverijen van de N-VA een domper zet op de rechten en vrijheden van de burgers.

Dat uitgerekend de PS over de verarming begint, is nogal pijnlijk. Net onder het Brusselse PS-bewind, onafgebroken sinds 2004, werd de verarming van Brussel pijnlijk zichtbaar. In de top 10 van de Belgische gemeenten met het laagste gemiddelde inkomen per inwoner staan liefst zeven Brusselse gemeenten, met Sint-Joost-ten-Node en Sint-Jans-Molenbeek afgescheiden aan de leiding. De kansarmoede-index gaf in 2014 al aan dat in die verslonsde gemeenten bijna een op de vier kinderen in een kansarm gezin leeft.

In werkelijkheid deed de Brusselse regering al die jaren niets aan die verarming. Ze liet zich vooral in met het verdelen van het manna dat het federale niveau via allerlei kanalen over Brussel uitstrooit. Dat is eraan te zien. In de ranking van de Europese regio’s van het European Quality of Government Institute, waar Vlaanderen op de 24ste plaats staat, haalt het Brussels Gewest, dat zich beroept op zijn Europese status, niet eens de top 100. Het moet zelfs Wallonië laten voorgaan.

Sinds 2014 trekt de federale regering jaarlijks 25 miljoen euro uit om de tweetaligheid van de Brusselse diensten en instellingen en de hoofdstedelijke functie van Brussel te versterken. En zelfs dat is een farce. Franstalige ambtenaren die bezwaarlijk tweetalig kunnen worden genoemd, krijgen hogere taalpremies dan sommige Vlamingen die lager in rang zijn maar wel een taalexamen aflegden. Er zijn gevallen bekend van Vlaamse ambtenaren die hun evaluatie door hun Franstalige chef, die een hogere premie krijgt, in het Nederlands moeten vertalen. Sommige benoemingen geschorst door de Vlaamse vicegouverneur wegens een gebrekkige tweetaligheid, werden door de Brusselse regering herbevestigd ‘om de continuïteit van de dienst te verzekeren’.