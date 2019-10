'Voor politie is Brusselse draaideurpolitiek bijzonder ontmoedigend'

Bij dag is het aangenaam toeven in de Brusselse voetgangerszone, de door bewoners en toeristen gesmaakte attractie van de stad. Maar al enige tijd heeft de promenade ook een minder positieve reputatie. Vooral ’s nachts duiken bezoekers met minder goede bedoelingen op, met aanrandingen en diefstal tot gevolg. De VTM-journalist Faroek Özgünes trok op een zaterdagnacht naar de omgeving van de Beurs, om te zien en begrijpen wat er aan de hand is.

Özgünes’ beelden waren behoorlijk schokkend. Hij was getuige van hoe mensen beroofd en gewelddadig werden aangepakt. Veel Vlamingen zien hun vooroordelen zo helaas bevestigd. Kijkers van de grootste commerciële zender kregen als duidelijke boodschap dat het centrum van Brussel ’s avonds te mijden is, en dat ondanks een grote aanwezigheid van politie.

Eigenlijk zou burgemeester Philippe Close (PS) meteen zijn gemeenteraad moeten samenroepen. Een dergelijk realistisch verslag heeft zowat het omgekeerde effect van een promotiecampagne voor onze hoofdstad. Maar men vreest dat de Franstalige politieke klasse de reportage niet heeft gezien. Of liever: niet heeft willen zien. En er zich makkelijk van af zal maken met het voorspelbare excuus dat de Vlaamse media niet van Brussel houden.

Özgünes heeft niets anders gedaan dan registreren wat blijkbaar elke weekendnacht rond de Beurs gebeurt.

Tegen de beelden is echter weinig in te brengen. Özgünes heeft niets anders gedaan dan registreren wat wekelijks rond de Beurs gebeurt. Het Brusselse bestuur is zich daar bovendien van bewust, want er worden meer politiepatrouilles ingezet dan vroeger. Maar de boeven weten dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Als ze al worden opgepakt, worden ze bijna onmiddellijk weer vrijgelaten.

De politie erkent het ‘probleem van overlast’, maar voegt er meteen aan toe dat er geen noemenswaardige stijging is in de misdaadcijfers. Met andere woorden: het was al erg, maar het wordt niet erger! Hoe kan het in een rechtstaat, dat iemand die misdadige feiten pleegt daar niet voor wordt bestraft? Waarom aanvaardt een burgemeester dat? Waarom protesteert hij niet tegen zoveel laksheid en een verregaande aantasting van het rechtvaardigheidsgevoel?

Naar verluidt willen sommige rechters de boefjes niet te hard straffen voor kleine feiten. Maar voor politiemensen is die draaideurpolitiek bijzonder ontmoedigend.

Naar verluidt willen sommige rechters de boefjes niet te hard straffen voor kleine feiten. Maar voor politiemensen is die draaideurpolitiek bijzonder ontmoedigend. De bendes weten dat hen eigenlijk niets kan overkomen en gaan daarom ook steeds driester te werk. Niet ver van het centrum is een Delhaize-filiaal meermaals gewelddadig overvallen. Criminelen weten dat als ze ooit voor een rechtbank verschijnen en veroordeeld worden, geen straf tot drie jaar moet worden uitgezeten.