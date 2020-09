Brusselse stammentwist

In Brussel dreigt een stammentwist tussen gemeentelijke baronnen.

Philippe Close (PS), de burgemeester van Brussel, zou samen met het Gewest graag het Terkamerenbos tot een verkeersvrij Central Park omtoveren. Zijn Ukkelse ambtsgenoot Bruno Dilliès (MR) wil daar niet van weten, omdat veel inwoners van zijn gemeente het volgens hem daardoor moeilijk krijgen om zich naar het centrum te begeven.

Dat het grootste park van een stad tegelijk een plek van ontspanning en een verkeersknooppunt is, zou men elders moeilijk aanvaarden.

Het is goed dat Close nadenkt over hoe een groeiende grootstad als Brussel leefbaar kan worden gehouden. Het Terkamerenbos mag dan wel een mooie groene long zijn, het wordt doorsneden door een ware racebaan. Niet zo lang geleden werd een wandelaar er overhoop gereden door een haastige chauffeur. Dat het grootste park van een stad tegelijk een plek van ontspanning en een verkeersknooppunt is, zou men elders moeilijk aanvaarden. In Brussel is het wat ingewikkelder.

De baas van Ukkel werpt zich vanuit het maquis op als een ware verzetsleider. Hij wil het Brusselse Terkamerenplan voor de rechtbank aanvechten.

Om wat volgt te begrijpen moet je enig inzicht hebben in de voor buitenstaanders niet altijd gemakkelijk te begrijpen structuren en instellingen van Brussel.

Het Terkamerenbos ligt op het grondgebied van de stad Brussel. Dat kan vreemd lijken, want het ligt ver van de vijfhoek en wordt omringd door andere gemeenten. Dat komt omdat de Louisalaan ooit als statige toegangsweg naar het bos werd aangelegd voor de welgestelde inwoners van de stad Brussel. Die laan, die de gemeente Elsene doorkruist, is ook Brussels.

De stad Brussel kan dus, als een van de 19 gemeenten, beslissingen nemen die zowat alle inwoners van het Gewest aanbelangen die weleens gebruik maken van het Terkamerenbos. Dat is een aberratie die niemand in 2020 nog begrijpt.

De burgemeester van Ukkel heeft van zijn voorgangers een mentaliteit geërfd waarbij mobiliteit synoniem is met onbeperkt autoverkeer. In de wereldvisie van Dilliès verplaatsen zijn onderdanen zich alleen met de auto , omdat het openbaar vervoer geen waardig alternatief zou bieden.

Misschien moet iemand hem eraan herinneren dat Ukkel dat aan zichzelf te wijten heeft. Het kan nu onwaarschijnlijk lijken, maar in de jaren 70, toen de Brusselse metro werd aangelegd, verzette de gemeente zich met hand en tand tegen een verbinding van het net in haar richting. Daar zou in Ukkel toch niemand van gebruikmaken. Hoever die afkeer van openbaar vervoer wel ging, bleek uit het aanhoudend gestook van de Ukkelse politieke klasse tegen elke verbetering ervan. Toen het Gewest op de Ukkelse Brugmannlaan een eigen bedding voor de tram aanlegde, noemde de toenmalige burgemeester die nauwelijks 10 centimeter hoge structuur 'de muur van de schaamte', naar analogie met de Muur van Berlijn.

De Ukkelse obsessie voor gemotoriseerd verkeer bleek ook toen in 18 Brusselse gemeenten quads werden verboden. Ukkel liet die luidruchtige en gevaarlijke voertuigen als enige toe. Dat had als gevolg dat aan elke overgang van Ukkel naar een andere gemeente een verbodsteken voor quads moest worden geplaatst. Op kosten van de Brusselse belastingbetaler natuurlijk.

Burgemeester Dilliès vindt dat het geen zin heeft het bos op weekdagen verkeersvrij te maken. Er komen dan nauwelijks voetgangers of fietsers, zegt hij. Dat die er misschien minder graag komen omdat een niet aflatende stroom te snel rijdende auto's een onveilige barrière vormt, is nog niet tot hem doorgedrongen. Voor Dilliès moeten de doorgangswegen in het Terkamerbos behouden worden. Wie groene rust wilt, moet maar naar het verder gelegen Zoniënwoud. Met de auto waarschijnlijk...

Mogelijk zullen de Brusselaars de burgemeester van Ukkel later dankbaar zijn. Want met dat soort achterhoedegevechten levert hij misschien het definitieve bewijs dat 19 eigenzinnige baronnen een hedendaags bestuur van Brussel onmogelijk maken.