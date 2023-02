Budgettaire kant pensioenen negeer je niet ongestraft

De pensioenen vormen een immense budgettaire uitdaging. Tot dusver wordt de budgettaire kant echter genegeerd. Zoiets heet onverantwoord beleid.

De federale regering kan de komende weken nog eens proberen iets te maken van de pensioenhervorming die ze bij de start van de legislatuur aankondigde. De pogingen van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) tot nu toe vertoonden opmerkelijk genoeg geen enkele aandacht voor de budgettaire kant. Integendeel, haar voorstellen verhoogden de toekomstige pensioenfactuur nog licht.

De enige reden voor een nieuwe poging is dat 850 miljoen euro Europees relancegeld geblokkeerd staat tot er een voldoende pensioenhervorming is. Tegen die achtergrond gaf de minister al aan dat ze een inspanning wil doen om de hervorming budgetneutraal te maken. Dat illustreert vooral de ontkenning van de onwaarschijnlijke budgettaire uitdaging die de pensioenen stellen.

Volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing zullen de jaarlijkse overheidsuitgaven voor pensioenen tegen 2050 2,1 procent van het bruto binnenlands product hoger liggen dan vandaag. Dat komt overeen met jaarlijks 12 miljard extra, in euro’s van vandaag. En dat is niet de enige extra factuur die op ons afkomt. De jaarlijkse uitgaven voor gezondheidszorg zouden tegen 2050 met 13 miljard euro toenemen. En dat zijn optimistische ramingen. Als de productiviteitsgroei de komende jaren blijft tegenvallen, kan de factuur ook dubbel zo hoog oplopen.

De vergrijzingsfactuur is geen verre toekomstmuziek. Tegen het einde van de volgende legislatuur moet al 8 miljard euro extra gevonden worden voor pensioenen en zorg (op jaarbasis). Die legislatuur zal trouwens ook al starten met een begrotingstekort van zo’n 32 miljard euro.

We moeten op termijn hoe dan ook iets doen om de uitgavenstijging door de vergrijzing onder controle te krijgen. Hoe sneller we daarmee beginnen, hoe beter, want ook deze regering liet alweer jaren verloren gaan. Nu nog echte stappen zetten is beter dan wachten op een volgende regering. Maar een budgetneutrale hervorming is uiteraard geen oplossing.

De mogelijke ingrepen zijn gekend. Ik som er enkele op. De berekeningsmethode van de ambtenarenpensioenen herzien, inclusief het aftoppen van de hoogste ambtenarenpensioenen. De gelijkgestelde periodes aanpakken, want die zijn vandaag goed voor een derde van de pensioenopbouw in de private sector. Vroeger stoppen met werken niet langer financieel aanmoedigen. Een correcte bonus-malus in de pensioenberekening introduceren.