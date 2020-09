Budgettaire uitdagingen niet negeren

Volgens het monitoringcomité klimt het begrotingstekort dit jaar tot meer dan 12 procent van het bbp, het hoogste niveau sinds 1983. Dat klinkt dramatisch, maar hoeft dat niet noodzakelijk te zijn. Een tijdelijk begrotingstekort om de crisis te bezweren zou geen enkel probleem zijn.

Veel belangrijker is evenwel dat we volgens alle ramingen ook na de crisis met een structureel hoog tekort blijven zitten. Zonder ingrepen blijft dat tekort na 2022 boven 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) hangen. Dat komt overeen met zo’n 25 miljard in euro’s van vandaag, en dat dreigt wel een probleem te worden. Bovendien is dat niet de enige factuur die op onze overheden ligt te wachten. De al lang bekende uitdaging van de vergrijzing weegt de komende jaren ook onvermijdelijk door. Die doet de jaarlijkse uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg tegen 2040 toenemen met 2,8 procent van het bbp, of 13 miljard in euro’s van vandaag.

Voor alle duidelijkheid, dat is nog zonder de hogere minimumpensioenen of extra middelen voor de zorg die vandaag uit verschillende hoeken nogal vlot beloofd worden. Het is bovendien een inschatting op basis van vrij optimistische veronderstellingen. Als we daarnaast een einde willen maken aan de decennialange onderinvesteringen door onze overheden - cynisch genoeg combineert België het op een na hoogste overheidsbeslag van Europa met de op een na laagste overheidsinvesteringen - vergt ook dat uiteraard extra middelen.

In volle crisis mocht het tekort zeker geen prioriteit zijn, maar dat wil niet zeggen dat onze overheden de budgettaire uitdagingen nu voor jaren kunnen negeren.

Om het niveau van jaarlijkse overheidsinvesteringen van toplanden als Zweden en Finland bij te benen, is zo’n 9,5 miljard extra per jaar nodig. En dan zijn er ook nog de lange lijstjes van verkiezingsbeloftes, waarvan er blijkbaar vandaag nog altijd een paar op tafel liggen. Zo zou de factuur van een minimumpensioen van 1.500 euro, hogere sociale uitkeringen, soepeler vervroegd pensioen en de individualisering van de sociale rechten oplopen tot zo’n 8 miljard. Samen komen die facturen uit op zo’n 12 procent van het bbp, of 56 miljard in euro’s van vandaag. Dat is nog zonder de noodzakelijke inspanningen voor de klimaatuitdaging, waarvoor ook geld uitgetrokken moet worden. Een structurele uitdaging van die grootteorde is een heel ander verhaal dan een tijdelijk crisistekort.

De volgende federale regering zal op zijn minst de eerste stappen moeten zetten naar een aanpak van die facturen. In volle crisis mocht het tekort zeker geen prioriteit zijn, maar dat wil niet zeggen dat onze overheden de budgettaire uitdagingen nu voor jaren kunnen negeren.