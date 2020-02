Buurman Wallonië

Het is gemakkelijker sympathie en begrip te voelen voor de buurman die men kent. Omgekeerd maakt onbekend onbemind. De politieke impasse is er deels doordat Vlaanderen en Wallonië elkaar niet meer kennen. Zeer weinigen lezen de dagbladen van het andere landsdeel, ook op radio en televisie spreekt men enkel voor en hoofdzakelijk over de eigen regio. Veel dagbladen hebben zelfs een streekkatern. Waarom ook niet een katern over Wallonië in de Vlaamse kranten? Het zou alvast de taalbarrière helpen te overstijgen.

Want wie weet nog wat er leeft in de andere regio? Ook in het zeer interessante jaarverslag van de Nationale Bank, of in de macro-economische studies van het Planbureau vinden we weinig aanknopingspunten over de regionale dynamieken. De publicatie van de officiële regionale rekeningen heeft zelfs een jaar vertraging op de nationale gegevens. We varen daardoor te veel met een kompas van nationale gemiddelden. Als mijn zoon thuiskomt met zijn rapport, ben ik niet geïnteresseerd in het klasgemiddelde, maar in zijn eigen prestaties.