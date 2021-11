Hoeveel diplomatieke kermissen zijn nodig om wereldwijd tot een daadkrachtig gemeenschappelijk front tegen de klimaatverandering te komen?

De lange reeks van COPs - de Conferences of Parties - verloopt zoals je mag verwachten van een gemeenschap van soevereine natiestaten: tergend traag, voorspelbaar en inefficiënt. Zonder een overkoepelende autoriteit die landen kan verplichten tot actie lijkt de COP 26 - de klimaattop in Glasgow - een zoveelste oefening in zelfpromotie van het gastland en alweer een marathon van steriele speeches zonder significante impact.

Er is geen Leviathan of supranationale monarch die de landen kan opleggen bepaalde acties te doen. Denkers zoals Kenneth Waltz stellen dat deze situatie een zelfhulpsysteem creëert waarbij elke staat in de eerste plaats vertrouwt op zijn eigen middelen en strategieën om te overleven. Instinctief gaan grote mogendheden blijven strijden om veiligheid en het versterken of bestendigen van hun relatieve machtspositie ten opzicht van andere staten. Staten kunnen onmogelijk blindelings erop vertrouwen dat andere landen hun deel van de verantwoordelijkheid zullen dragen.

Nochtans zijn de uitdagingen fenomenaal groot. Het jongste rapport van de Intergouvernementele Werkgroep over Klimaatverandering (IPCC) liegt er niet om. Volgens internationale experten zullen de effecten van de opwarming een ontwrichtend effect hebben op mens en dier. Het rapport zegt dat de globale oppervlaktetemperatuur in alle scenario's blijft stijgen tot minstens het midden van deze eeuw en dat alleen een zeer snelle en volgehouden reductie van CO2 en andere broeikasgassen de schade kan beperken.

Bij een nulemissie in 2050 kan de stijging van de gemiddelde temperatuur beperkt blijven tot 1,5° Celsius, wat op zich al een significante impact zal hebben. De Wereldbank kwam onlangs nog met een uitvoerig rapport waarin ze waarschuwt voor nieuwe massale vluchtelingenstromen door de klimaatcrisis.

Jean-Jacques Rousseau

De inzet is gekend. De gevolgen zijn voorspelbaar en werden recent door The Economist nog eens in beeld gebracht. Toch zal het niet makkelijk zijn om tot een daadkrachtige consensus te komen.

In het aloude conflict tussen individuele veiligheid en sociale samenwerking prevaleert al te vaak het eerste. De 18de-eeuwse Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau heeft dat conflict treffend samengevat in zijn ‘hertenjacht’. In zijn parabel wil een groep jagers een hert schieten, waarvan ze allen kunnen eten. Verwijderd van elkaar liggen ze in de bosjes. Ze kunnen het hert schieten als ze samenwerken door allemaal te wachten tot het dichtbij genoeg is. Als er een haas langskomt, moet je die niet schieten. Dan rent het hert weg. Toch zullen de jagers geneigd zijn de haas te schieten, ook al is dat slechts eten voor één persoon. Dat hebben ze dan tenminste, voor zichzelf. In de context van de klimaatcrisis is de haas de belichaming van het eigen belang van natiestaten ten koste van de internationale gemeenschap. Ik sluit me daarom aan bij de oproep van de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama voor meer klimaatrealisme.

Dat de grootste vervuilers afwezig zijn in Glasgow en dat de onderliggende wanverhouding tussen de grote historische vervuilers en de opkomende economieën gemakshalve wordt gereduceerd tot een zoveelste geldkwestie, wijst op de inherente zwakke punten van dergelijke diplomatieke kermissen.

Volgens de invloedrijke Amerikaanse politicoloog Stephan Walt is er geen wondermiddel om het inherente wantrouwen tussen landen te overstijgen. Inzetten op het veranderen van de mindset van burgers is volgens hem essentieel om de druk op politici te verhogen. Een politicus wil altijd herverkozen raken.

Apocalyptische beeldspraak

Burgers, doordrongen door de ernst van de situatie, hebben impact, zelfs in autoritaire regimes. Maar de politici moeten ook het lef hebben om de burgers te informeren over de impact van de noodzakelijke maatregelen op hun levensstandaard, zonder daarvoor een apocalyptische beeldspraak te hanteren, zoals sommige activisten maar al te graag doen.