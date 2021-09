Calcio of Harvard?

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Een jonge Italiaanse voetballer staat voor een loopbaandilemma. Ik had mijn antwoord klaar als iemand de vraag had gesteld.

In een ver verleden waren mijn collega Wouter Duyck en ik geen onbegenadigde voetballers. We bereikten ons sportieve hoogtepunt bij het gerenommeerde Standard de Jeunesse Bellegem. Wouter als libero en ik in punt waren het alfa en omega, de Lothar Matthäus en Jürgen Klinsmann, de gesel en de hoop van de lokale voetbalvelden. Mannelijke toeschouwers wilden net als ons zijn, vrouwelijke toeschouwers wilden met ons zijn. Het waren opwindende tijden.

Een weerkerend dilemma in onze gesprekken was hoe we zouden reageren als een topploeg op onze deur zou kloppen met het onvermijdelijke voorstel om onze academische job te laten vallen. De vraag was niet of dat zou gebeuren, maar wie zou aankloppen. U kunt veel zeggen over collega Duyck, maar hij is geen uil. Hij wees me er fijntjes op dat we ons niet konden engageren voor eender welke ploeg. Het moest de moeite zijn om de academische loopbaan op te geven.

Arlotti koos voor Harvard. De fans verklaren hem gek. Hoe kan je de unieke kans op topvoetbal, en het bijbehorende riante salaris, laten schieten?

Over de Belgische top 3 waren we het eens: direct tekenen. Maar wat erna? Konden we onszelf opladen voor het halflege stadion van Cercle Brugge of de doorgewaaide zaterdagavonden op Zulte Waregem? De streep werd uiteindelijk getrokken onder onze respectievelijke clubliefdes, KV Kortrijk en AA Gent.

Alessandro Arlotti is een Italiaanse jeugdinternational, opgeleid bij AS Monaco en speler bij Pescara. Arlotti heeft echter ook een knappe kop en werd toegelaten tot studies economie aan Harvard University. Ziedaar het dilemma: Pescara in de Serie B met een kans om door te breken naar de absolute top, of kiezen voor een van de beste diploma’s in de wereld. Arlotti koos voor Harvard. De fans verklaren hem gek. Hoe kan je de unieke kans op topvoetbal, en het bijbehorende riante salaris, laten schieten? De top van het voetbal kan je enkel bereiken als je jong bent. Het is nu of nooit. Harvard kan altijd later nog.

Poetsdame

Die discussie illustreert het concept opportuniteitskosten, een van de meest onderschatte afwegingen in de economie. Opportuniteitskosten zijn de waarde van het tweede beste alternatief als een beslissing wordt genomen. Het is wat je opgeeft als je kiest. Als je vandaag besluit op restaurant te gaan met 50 euro, kan je volgende week die 50 euro niet opnieuw uitgeven aan iets wat misschien meer nut had. Een poetsdame kwam deze week in het nieuws omdat ze een andere poetsdame inhuurde om haar eigen huis te poetsen. Ze heeft de opportuniteitskosten uitstekend begrepen: ‘Voor die prijs kan ik het zelf niet doen’. Dienstencheques maken dat ze meer winst maakt door ergens anders te poetsen dan thuis.

De moeilijkheid van opportuniteitskosten is om vooraf de latere opbrengst van twee botsende activiteiten in te schatten.

Ook tijd heeft opportuniteitskosten. Als ik vandaag inga op de vraag van een bedrijf, heb ik volgende week geen tijd om me te engageren voor een mogelijk interessanter project dat een ander bedrijf me misschien voorlegt. De moeilijkheid van opportuniteitskosten is om vooraf de latere opbrengst van twee botsende activiteiten in te schatten. Dat vraagt waarschijnlijkheidsdenken, en daar toont Arlotti zijn economisch talent.

De Mo­ne­gas­ki­sche voetbalschool leverde talenten af als Thierry Henry, Yannick Carrasco en Kylian Mbappé. Maar ze leverde natuurlijk ook tientallen veelbelovende talenten af wier namen we nooit zullen horen. Het lot bij Pescara is bijzonder onzeker. Een economiediploma van Harvard is bijna een garantie op een succesvolle loopbaan. Het vervelende voor Arlotti is dat er een tegenvoorbeeld bestaat. De veelbelovende Engelsman Patrick Bamford kreeg eenzelfde aanbod van Harvard, maar liet het links liggen. Een goede gok, want uiteindelijk schopte hij het tot Engels international. Eén tegenvoorbeeld is echter geen goede statistische basis voor de economische beslissing die Arlotti moest maken.