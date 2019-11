Chicago aan het kanaal

Vorige maand peilde een gewestelijke organisatie naar het (on)veiligheidsgevoel van Brusselaars. Een meerderheid van 60 procent blijkt zich nooit of zelden onveilig gevoeld te hebben in de stad. Pendelaars en toeristen gaven ongeveer dezelfde antwoorden. Dat is dus goed nieuws.

Het is evenwel maar hoe je het bekijkt. Een grote minderheid, 40 procent van de Brusselaars, verklaarde tegelijk zich ‘vaak’ of voortdurend op zijn ongemak te voelen. En liefst 44 procent gaf tot verbazing van de onderzoekers toe altijd een verdedigingswapen op zak te hebben. Dat is toch wel een bijzonder groot aantal. Toch vatte Le Soir het onderzoek samen met te stellen dat het nu maar eens gedaan moest zijn met Brussel een hellhole of Chicago aan de Zenne te noemen.

Blijkbaar blijft het moeilijk om er een genuanceerd standpunt op na te houden als het over veiligheid gaat. Historisch gezien was het altijd eerder de rechterzijde die het over veiligheidsproblemen had. Links zag de bezorgdheid om veiligheid altijd als een pleidooi van die rechtse krachten voor meer repressie en voelde zich nooit thuis op dat terrein. Berichten over onveiligheid werden snel en hautain als fait divers afgedaan. Nog altijd wordt zelfs in gevallen van duidelijk criminele agressie naar een excuus van sociale achterstand gezocht. Dat verklaart mede het begrip waarop zelfs op heterdaad betrapte zakkenrollers, die nooit lang aangehouden worden, in Brussel mogen rekenen.

Een globaal positief veiligheidsrapport voor Brussel mag geen excuus zijn om weg te kijken van pijnpunten.

Die politieke tegenstelling bestaat helaas tot vandaag. Aan de linkerzijde was er veel (al of niet terechte) verontwaardiging over het politieoptreden tijdens een actie van Extinction Rebellion. De groenen eisten daarover zelfs een speciale zitting van het college. Maar over de voortdurende onveiligheid rond de Beurs was minder bezorgdheid. Een uitbater van een café in de voetgangerszone kwam zich in de gemeenteraad beklagen over het feit dat zijn klanten ook overdag lastig worden gevallen. De man had niet het gevoel dat er echt naar hem geluisterd werd.

Als Brusselaar begrijp ik de ergernis als mijn stad door buitenstaanders zonder enige nuance een hellegat genoemd wordt. Ik heb zelf geen last van enig onveiligheidsgevoel en doorkruis zonder problemen te voet of op de fiets de hele stad op alle uren van de dag en de nacht. Maar dat belet me niet aandacht te hebben voor wat anderen overkomt.

Overvallen

Ik kan me dan wel perfect op mijn gemak voelen in mijn stad, als ik lees wat er aan de hand is aan de Akenkaai, bij het kanaal achter het Kaaitheater, dan schrik ik toch even. Daar is een kleine Delhaize al zeven keer overvallen. De uitbater is zo bang dat hij elke ochtend voor hij zijn zaak opent een paar rondjes in de buurt rijdt om zeker te zijn dat geen overvallers hem opwachten. Hij betaalt zichzelf geen loon uit, om met dat geld de beveiliging te vergroten. Onlangs kwam een meisje bij hem binnengevlucht dat achtervolgd was door een auto zonder nummerplaat. In de buurt zijn drie restaurants in een jaar tijd twaalf keer overvallen. Die betalen veiligheidspersoneel om hun zaak te bewaken of doen de deur op slot. De politie telde 50 criminele feiten in twaalf maanden.

Naar verluidt zou de burgemeester op de hoogte zijn van het probleem en een oplossing beloofd hebben. Gelukkig is Philippe Close op dat vlak niet verblind door enige ideologie.

Op het einde van de Akenkaai staat een prestigieuze woontoren. Ook daar zijn sommige inwoners niet meer op hun gemak als ze buitenkomen. Het beeld van een buurt ontstaat waar de staat geen controle meer heeft over de straat. Waar het haast banaal is geworden dat burgers en handelaars overvallen worden. Oh ja, er is een politiecommissariaat. Maar dat is niet vaak open.