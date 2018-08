Communautaire Catch 22

Minister Ben Weyts (N-VA) verraste niemand toen hij in een recent interview een communautair bommetje lanceerde. Je kan nu eenmaal niet tot een partij behoren die groot geworden is in flamingante wateren en na een eerste Belgische regeringsdeelname doen alsof je daar niets meer mee te maken hebt.

Eigenlijk zei Weyts niets anders dan dat de communautaire oorlogsbijl maar tijdelijk begraven is en dat het binnenkort hoog tijd wordt om die uit de grond te halen. Want, zegt Weyts, de zesde staatshervorming is eigenlijk ‘een zotternij’ omdat niemand wijs geraakt uit de bevoegdheidsconflicten tussen het federale en het gewestelijke niveau.

Weyts heeft daarin ongetwijfeld gelijk en het zou nuttig zijn om na vijf jaar rodage alle constructiefouten uit de staatshervorming te halen en op die manier het beheer van dit land efficiënter te maken. Daar kan niemand iets op tegen hebben.

Maar Weyts gaat nog een stap verder. Hij wil België meteen nog verder hervormen. In de richting van het confederalisme, naar het idee dat voorzitter Bart De Wever al lang verdedigt, een soort Confederatio Belgica. Het voordeel van dat systeem is volgens Weyts dat geen van de twee gemeenschappen het gevoel kan hebben geminoriseerd te zijn in een federale regering, zoals dat nu aan Franstalige kant het geval is, omdat er nauwelijks nog een federaal niveau zou bestaan. België zou een land op zijn Zwitsers worden, waar de deelstaten naast elkaar bestaan in een staatsstructuur die hen de grootst mogelijke autonomie geeft.

Weyts’ beeld van het confederalisme als een systeem waar geen gewest het andere nog van achterstelling of financiële transfers kan beschuldigen, heeft uiteraard iets aantrekkelijks. Op Belgisch niveau overgezet kan dat betekenen dat we enkel een symbolisch koningshuis overhouden zonder macht of politieke bevoegdheid. En, waarom niet, een ‘nationale’ voetbalploeg.

Maar dan moeten we even vergeten dat er in dit land drie gewesten zijn. Vlamingen en Walen zouden kunnen overeenkomen het land confederaal te hervormen, maar er is nog altijd Brussel, dat tot nader order ook een gewest is. Toen ik vorig jaar over het hoofdstedelijke addertje onder het confederale gras schreef, reageerden drie N-VA-parlementsleden dat Brussel niet alleen anders bestuurd moet worden, maar vooral op middellange termijn financieel te zwak staat om zijn burgers sociale zekerheid te geven. De N-VA pleit voor een Brusselkeuze, waarbij de inwoners van het Hoofdstedelijk Gewest de keuze krijgen om toe te treden tot het Vlaamse of Waalse systeem.

Zwaaiende vaandels

Op zich is dat geen wereldschokkend voorstel, tenslotte moeten Brusselaars zich al langer tot een gemeenschap bekennen, als het over onderwijs gaat bijvoorbeeld. Maar dat is een theoretische beschouwing en zoals iedereen weet, volgt de Belgische politiek minder rationele paden. Franstaligen zien zowat elke Vlaamse eis als een volgende stap in de afbraak van het Belgisch huis.

Als Vlaamse onderhandelaars bij een volgende staatshervorming een confederaal model op tafel leggen, betekent dat zonder twijfel het einde van de onderhandelingen omdat geen Franstalige daarover wil spreken. Ze zullen de confederalistische eis zien als een aanval op de huidige Belgische staatsstructuur met drie gewesten, met de afschaffing of op zijn minst de aantasting van de macht van het Brussels Gewest. Nu al interpreteert de Franstalige pers Weyts’ voorstel als een nauwelijks verholen stap naar Vlaamse onafhankelijkheid.