De linguïstieke ‘pacificatie’ in Brussel is er alleen omdat de Vlamingen zich neerleggen bij het bestaande. Terwijl ze al heel lang het been heel stijf hadden moeten houden.

Sven Gatz, Brussels minister van onder andere tweetaligheid (Open VLD), pleit al een tijd voor het actualiseren van de taalwetten. Volgens hem is in Brussel een communautaire pacificatie bereikt, ook al omdat de vertegenwoordigers van de 180 nationaliteiten die de stad rijk is wel andere zorgen hebben.

Maar de wettelijke taalakkoorden in Brussel passen in een Belgisch kader. Wie de hoofdstedelijke evenwichten onbelangrijk vindt, kan net zo goed de pariteit in de federale regering in vraag stellen. De Franstaligen steigeren zodra ook maar geopperd wordt daar aan te raken.

De Vlaamse partijen in de Brusselse regering vinden de sluipende overtreding van de taalwetten blijkbaar niet belangrijk genoeg en kijken de andere kant uit.

Vlamingen zijn coulanter op dat vlak. Als de Franse Gemeenschap ondanks de wettelijke verplichting niet wil investeren in Nederlandstalig onderwijs in Franstalige faciliteitgemeenten wordt er zelfs niet gemord.

In het officieel tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de taalwetten bijzonder slordig nageleefd. Dat is nog altijd het geval in de ziekenhuizen, waar Vlamingen in de meeste gevallen op het Frans moeten overschakelen om hun klachten duidelijk te maken, wat zelfs voor een goede tweetalige niet altijd evident is. Wist ik veel over welk orgaan een arts op de spoedafdeling het had, toen hij zei dat mijn vésicule biliaire dringend verwijderd moest worden. Gelukkig kon een verpleger me zeggen dat het om mijn galblaas ging.

Talenkennis

De uitleg voor de eentaligheid van medisch personeel is altijd dezelfde: het ontbreken van kandidaten die de beide landstalen machtig zijn. Hetzelfde argument gebruikte zelfs Jan Jambon (N-VA) toen die minister van Binnenlandse Zaken was om het schrijnend gebrek aan talenkennis van Brusselse politieagenten uit te leggen.

De Vlaamse partijen hadden op dat vlak het been al heel lang heel stijf moeten houden. In de meeste Franstalige scholen wordt het Nederlands op een schabouwelijke manier onderwezen. Dat is een pijnlijke erfenis van de Belgische erfzonde waarbij tweetaligheid verwacht werd van Vlamingen die carrière wilden maken, terwijl dat niet gold voor Franstaligen.

In de meeste Franstalige scholen wordt het Nederlands op een schabouwelijke manier onderwezen.

De linguïstieke ‘pacificatie’ in Brussel is er dus alleen omdat de Vlamingen de bestaande toestand aanvaarden. Beterschap is er nauwelijks te bespeuren. Ik schreef in deze krant vijf jaar geleden over het monnikenwerk van Jozef Ostyn, Brussels vicegouverneur.

Even terzijde: Brussel mag dan wel geen gouverneur meer hebben, maar wel een vicegouverneur. Het is een van de vele finesses van onze staatsstructuur waarvan zo ongeveer niemand het bestaan kent en die verzonnen lijken voor strikvragen in een politieke quiz.

Ostyn doet bijzonder nuttig werk, dat helaas volledig vergeefs is. Hij controleert grondig en jaarlijks alle personeelscontracten die de 19 Brusselse gemeenten en OCMW’s afsluiten. Volgens de taalwetten moeten die ambtenaren een bewijs van tweetaligheid kunnen voorleggen.

Maingain

Het enige goede nieuws is dat de gemeentelijke administratie meer dan voorheen de gevraagde informatie ter controle doorstuurt naar de vicegouverneur. Dat is eigenlijk niet meer dan normaal, want ook dat is wettelijk verplicht. Maar het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe, waar voormalig FDF-coryfee Olivier Maingain burgemeester is, weigert dat te doen ondanks herhaaldelijk aandringen door de diensten van Ostyn.

Sinds 2018 is het aantal overtredingen die Ostyn constateert alleen maar toegenomen. Ook in 2022 braken de Brusselse gemeenten een record: Ostyn moest 2.371 overeenkomsten schorsen omdat ze niet overeenkomstig de wettelijke taalvereisten zijn. Dat is vooral het geval bij contracten van onbeperkte duur en bijna de regel bij het personeel van de OCMW’s. Ook met de wettelijk verplichte pariteit houden de gemeenten geen rekening, wat eigenlijk neerkomt op subversie.