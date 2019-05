Context moeilijk, verwachtingen te hoog

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Eindelijk zijn we van die onwezenlijke verkiezingscampagne af, maar nu zitten we met een op het eerste gezicht bijna onmogelijke coalitievorming. En alsof dat nog niet erg genoeg is, moet nu ook stilaan duidelijk worden dat de vooruitzichten voor de nieuwe regering niet bepaald rooskleurig zijn.

De vorige had veel geluk met de omstandigheden. Dat wordt de volgende vijf jaar veel minder. In de vorige legislatuur bedroeg de economische groei gemiddeld 1,6 procent per jaar. Volgens het Planbureau zakt dat cijfer de komende vijf jaar naar 1,2 procent. En de risico’s zijn vooral neerwaarts, zoals een verdere escalatie van de handelsoorlog en een harde brexit. Risico’s waarvoor een extreem open economie als de Belgische uitermate gevoelig is.

Bovendien schakelt de impact van de vergrijzing een versnelling hoger. Zo namen de jaarlijkse overheidsuitgaven voor pensioenen en zorg tussen 2014 en 2018 met 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) toe. Tussen 2019 en 2024 komt er een stijging met 1,4 procent aan.

Daarnaast kon de vorige regering profiteren van een forse daling van de werkloosheid. Die compenseerde de stijgende vergrijzingsuitgaven, waardoor de totale jaarlijkse sociale overheidsuitgaven tussen 2014 en 2018 met 0,1 procent van het bbp zakten. De volgende regering kijkt aan tegen een klim met 1,2 procent.

De focus moet verschuiven naar hoe we onze welvaartsstaat financieel overeind houden.

Ten slotte is er ook de rentemeevaller. Dalende rentelasten leverden de vorige regering een besparing van 1,1 procent van het bbp op de jaarlijkse uitgaven op. Voor de volgende regering blijft die meevaller allicht beperkt tot 0,2 procent.

Welke regering het ook wordt, ze krijgt te maken met moeilijkere omstandigheden. Het grootste probleem wordt waarschijnlijk de overdreven verwachtingen bij grote delen van de bevolking. Toen de welvaartsstaat uitgebouwd werd, kon onze economie rekenen op een demografisch dividend - de bevolkingsgroep op actieve leeftijd (de potentieel werkenden) groeide toen fors - en een stevige economische groei. Tegen die achtergrond waren extra beloftes makkelijk te financieren.