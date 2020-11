Covid-19 is een unieke kans om het land te hervormen

De pandemie is een unieke gelegenheid om het gestolde land België te veranderen.

'In normale tijden heerst de tirannie van het status quo... Het is pas in periodes van crisis dat zaken echt veranderen... Dan wordt het politiek onmogelijke plots het politiek onvermijdelijke.' - Milton Friedman

Aan superlatieven over de Covid-19-crisis ontbreekt het allerminst. Economische ontreddering! Beperking van onze vrijheden! Grootste crisis in generaties! Deze crisis is wat de Tweede Wereldoorlog was voor onze ouders, grootouders en overgrootouders.

Na de Tweede Wereldoorlog deden vrouwen definitief hun intrede op de arbeidsmarkt - mee ingegeven door hun arbeid in de oorlogsjaren. De oorlog had alles vernietigd, al het goede maar ook wat oud en versleten was. De wederopbouw veroorzaakte een golf van modernisering, innovatie en een bijbehorende groeispurt in veel landen. We kregen een geboortegolf na de afloop van de oorlog - de babyboomers - die eerst massaal actief werd op de arbeidsmarkt en een paar generaties later met pensioen gingen. De opbouw van wat uiteindelijk de Europese Unie zou worden kwam in een stroomversnelling na de horror van het nationalisme en de verdeeldheid. Net zoals de wapenwedloop tussen de NAVO en de Sovjet-Unie een gevolg was van de uitkomst van de wereldbrand.

Het gestolde België heeft een afkeer van creatieve vernietiging. We subsidiëren het verleden en ontzeggen de toekomst haar bestaansrecht.

Op die manier moeten we de quote van de Amerikaanse econoom Milton Friedman lezen. In normale tijden zit in veel maatschappijen alles op slot. Dat is de tirannie van het status quo. De machtsverhoudingen tussen overheid, burgers, werkgevers, werknemers, vakbonden en belangenverenigingen liggen zo goed als vast. Het beheersen van verhoudingen, evenwichten, compromissen en quid pro quo’s overheerst het bestuur van het land. Rond die besluitvorming cirkelen activisten, politici, belangengroepen, grote bedrijven en lobby's. In de praktijk haalt niemand een grote slag thuis - dat zou ingaan tegen de regels van het spel - en dus verandert er ook niet zoveel.

Ziedaar de definitie van het Gestolde Land - eveneens de titel van het boek over België van professor Erik Buyst. Het gestolde België heeft een afkeer van creatieve vernietiging. We subsidiëren het verleden en ontzeggen de toekomst haar bestaansrecht. Noem één groot structureel dossier dat we de afgelopen kwarteeuw beslecht hebben. Waarin we internationaal uitblinken. Dat we niet voor ons uitgeschoven, uitgesteld of afgekocht hebben met meer schulden. Energie? Arbeidsmarkt? Pensioenen? Defensie? Digitalisering?

We hebben te weinig visie en daadkracht. We worden te veel gegijzeld door het status quo. We schuiven alles op de lange baan. En we hebben ons gebrek aan politieke moed gefinancierd door steeds hogere schulden. Met als trieste climax onze ranking in de Covid-19-statistieken. We betalen zowat de hoogste belastingen ter wereld en krijgen het slechtste gezondheidsbulletin ter wereld in ruil.

Dat is meteen de grote opportuniteit die deze crisis België biedt. Ze zal heel veel veranderen. Gestolde debatten worden plots opnieuw geopend. Of het nu gaat over energie, mobiliteit, fiscaliteit, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheid, infrastructuur of innovatie. Vergelijk het met een schaakpartij die helemaal op slot zit. Beide spelers houden elkaar in evenwicht en er wordt heel defensief en behoudsgezind gespeeld. Neem vervolgens willekeurig drie, vier of vijf stukken weg en je krijgt een hele andere partij.

De komende drie jaren leggen onze maatschappij van de komende drie decennia mee in een definitieve plooi.

We kunnen allemaal de kosten, de nadelen en de lange schaduwen van Covid-19 opsommen tot we een punthoofd hebben. Laten we niet uit het oog verliezen dat ook heel veel mogelijk wordt. Denk aan e-commerce. Vakbonden en veel werkgevers hebben e-commerce jarenlang tegengehouden. De gevolgen zien we vandaag. Wie online bestelt, verschaft Nederlanders een job en maakt internationale bedrijven rijk. Denk ook aan thuiswerk. Denk aan het belang van sport, weerbaarheid of mentale gezondheid. Denk aan nieuwe onderwijsvormen en nieuwe aanbieders van onderwijs. Denk aan hoe en waar we wonen. Denk aan een digitale overheid. Denk aan meer rekenschap voor de belastingen die we betalen. De komende drie jaren leggen onze maatschappij van de komende drie decennia mee in een definitieve plooi.

Deze crisis heeft een impact op bijna elk aspect van ons leven, onze economie en onze maatschappij. De gevolgen op korte termijn zullen zwaar zijn en daar zullen we nog een tijd mee moeten leven. Maar laat ons ook stilstaan bij de gigantische kans die deze crisis biedt. Voor dit gestolde land aan de Noordzee is het nu of nooit.