Covidveldslag

managing director van A Seat At The Table

De Belgische bestuurscultuur heeft nog weinig van doen met politiek leiderschap.

Mijn voorliefde voor het Nederlandse voetbalelftal verraadt al jaren mijn gebrekkige integratie in de Belgische samenleving. Niet dat de Rode Duivels mij koud laten. De generatie De Bruyne-Hazard-Lukaku kan al jaren op mijn enthousiaste steun rekenen. Maar geen enkel voetbalelftal doet mijn hart zo snel kloppen als dat van onze noorderburen.

Het begon allemaal met een briljante kap, shot buitenkant voet van Dennis Bergkamp in de 90ste minuut van de kwartfinales tegen Argentinië op het wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk 1998. Een magistrale goal die de wereld rondging en mijn eeuwige liefde voor Oranje bezegelde. Sindsdien volg ik alle avonturen van het Nederlands elftal op de voet, en ben ik net zoals onze noorderburen overtuigd dat ze bij elk groot toernooi Europees of wereldkampioen zullen worden.

De chaotische en amateuristische communicatie van de beleids- en oppositiepartijen over de aanpak van de covidcrisis en de nucleaire uitstap deden me vaak denken aan die ene roemruchte voetbalavond in Nuremberg.

Het Nederlandse totaalvoetbal staat synoniem voor een creatieve, aanvallende voetbalstijl die talloze memorabele momenten opleverde die mijn jeugd opfleurden. Denk maar aan de magistrale kopbal van Van Persie tegen Spanje op het wereldkampioenschap in Brazilië, de bloedstollende thriller tegen Uruguay vier jaar eerder voor een plaatsje in de WK-finale in Zuid-Afrika en de vrije trap van Frank De Boer tegen Frankrijk op het EK in eigen land.

‘The Battle of Nuremberg’, vernoemd naar een legendarische veldslag in 1945 tussen het Amerikaanse leger en de laatste restanten van het naziregime, is me echter het beste bijgebleven. Op 25 juni 2006 troffen Portugal en Nederland elkaar in de achtste finales van het wereldkampioenschap in Duitsland. Het werd een van de beruchtste wedstrijden in de moderne voetbalgeschiedenis.

De recente chaotische en amateuristische communicatie van de beleids- en oppositiepartijen over de aanpak van de covidcrisis en de nucleaire uitstap deden me vaak denken aan die ene roemruchte avond in Nuremberg. Wat begon met enkele kleine opstootjes ontaardde al snel in een bloederige veldslag. Waarbij de Portugezen en de Nederlanders afwisselend om de haverklap wraak namen voor talloze brutale tackles en slides die ze even voordien hadden ondergaan.

Het bizarre schouwspel werd met elke spelminuut nog iets hallucinanter. Beide ploegen slaagden er niet in om langer dan 2 minuten te voetballen zonder een zware fout. Mark Van Bommel kreeg een kopstoot van Luis Figo en een meedogenloze trap van Khalid Boulahrouz stuurde Cristiano Ronaldo geblesseerd van het veld. Er was een gevecht op de zijlijn en meer tackles, slides en elleboogstoten dan schoten op doel. De Russische scheidsrechter Valentin Ivanov trok niet minder dan 16 gele en 4 rode kaarten. Dat record op een internationaal FIFA-toernooi houdt nog altijd stand.

Minachting

Net zoals ‘The Battle of Nuremberg’ na verloop van tijd nog weinig van doen had met voetbal, heeft de Belgische bestuurscultuur nog weinig met politiek leiderschap te maken. De chaos en het amateurisme rondom de Wetstraat van de afgelopen weken toont andermaal de zwakte van de huidige politieke generatie, de absurditeit van asymmetrische regeringen, de minachting voor de gewone burger en het totale gebrek aan verantwoordelijkheidszin.

Het gebrek aan beroepsernst en verantwoordelijkheidszin in de Wetstraat staat een eensgezinde aanpak van de covidcrisis in de weg.

De manier waarop partijvoorzitters (Georges-Louis Bouchez, MR, en Paul Magnette, PS) hun eigen coalitie continu aanvallen, bepaalde partijen het beleid van andere niveaus voortdurend saboteren met een duizelingwekkende kosten voor de belastingbetaler als gevolg (nucleaire uitstap en gascentrales) en hun eigen beslissingen ontkennen en afvallen (sluiting cultuursector) heeft minder te maken met het uiten van ideologische verschillen en meer met het maskeren van het eigen onvermogen om dossiers tot een goed einde te brengen of ook maar de minste impact te hebben in de strijd tegen covid.

Het gebrek aan beroepsernst en verantwoordelijkheidszin in de Wetstraat staat een eensgezinde aanpak van de covidcrisis - die wellicht nog een jaar of twee meegaat - in de weg. Onze politici kloppen zich graag op de borst dat we een van de hoogste vaccinatiegraden in de wereld hebben. Ze vergeten wel te vermelden dat we verhoudingsgewijs een van de hoogste mortaliteitscijfers in de westerse wereld hebben en in 2022 de traagste economische groei in de eurozone optekenen.