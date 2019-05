Crembo's weerwraak

Als Pieter De Crem (CD&V) één titel verdient, is het wel die van comebackkid van de Belgische politiek. Bij het begin van deze legislatuur had zijn partij duidelijk gemaakt dat hij geen al te grote ambities meer moest koesteren. Hij moest genoegen nemen met een staatssecretariaat, van Buitenlandse Handel. Dat kon De Crem, die eerder als minister van Defensie ook vicepremier geweest was, niet anders aanvoelen dan als een degradatie. Hij trok er dan ook bij de start van de regering-Michel als een balorige adolescent vandoor. Zonder iemands advies te vragen ging De Crem voor een aantal weken naar Amerika, zogenaamd om wat bij te studeren voor zijn nieuwe functie.

Met die demarche bereikte De Crem iets waarin hij nooit eerder geslaagd was: unanimiteit rond zijn persoon. Het hele parlement vond de studiereis ongehoord. Zijn partijvoorzitter hoopte in stilte dat De Crem zich na dit provocatief eresaluut zou terugtrekken in het Cremlin, zoals het gemeentehuis van Aalter genoemd wordt. In Aalter is de familie De Crem een dynastie. Pieter erfde het burgemeesterschap van zijn vader, die aan het hoofd van de gemeente stond sinds 1958. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kreeg zoon De Crem bijna een derde van de inwoners achter zich.

De Crem had zich schijnbaar neergelegd bij zijn defenestratie. Toen de CD&V Kris Peeters aanduidde als Europees lijsttrekker, kondigde hij met enige zin voor dramatiek aan dat hij geen kandidaat meer was bij de komende verkiezingen. Nauwelijks verholen hoon was zijn deel, omdat iedereen hem uitgerangeerd waande.

Politieke tegenstanders zijn maar uitgeteld als ze met een staatsbegrafenis worden geëerd

Politieke tegenstanders zijn echter maar uitgeteld als ze met een staatsbegrafenis worden geëerd. En dan zijn er nog de ondoorgrondelijke wegen van CD&V, waar de rechtervleugel bijzonder ongerust werd omdat bijna alle christendemocratische parlementairen van syndicale signatuur waren. Zelfs vicepremier Kris Peeters ontpopte zich in zijn strijd voor de Arco--coöperanten steeds meer als de Don Quichote van Beweging.net.

Genoeg voor De Crem om te stellen dat de vicepremier eigenlijk oppositie voerde tegen zijn eigen regering en dat hij van de CD&V ‘een linkse partij’ heeft gemaakt. Om de rechtse fronde rond De Crem enigszins te kalmeren, gebeurde wat niemand voor mogelijk had gehouden: De Crem werd bij de herschikking van de regering-Michel minister van Binnenlandse Zaken. In het Cremlin werd de champagne ontkurkt.

Rehabilitatie

Sedert de rehabilitatie van De Crem is de geest uit de fles. Wraak is een gerecht dat koud opgediend wordt. Pieter speelt met brio de hoofdrol in ‘Crembo’s Revenge’. Wat in Leopoldsburg wordt gedacht zal hem worst wezen. Zo stelde hij dat zijn partij maar beter de huidige coalitie voortzet, waarbij hij zich waarschijnlijk afvroeg of een betere premier dan hijzelf denkbaar was. Kris Peeters moest uitleggen dat er eerst verkiezingen zijn en dat De Crem niet de mening van de partij vertolkt.

Daarin is Crembo een verademing voor wie het christendemocratische enerzijds-anderzijdsgeflipflop beu is: hij zegt wat hij denkt. Geen probleem dat hij zijn partij daarmee in verlegenheid brengt. Zoals toen hij zonder meer stelde dat een eengemaakte politiezone in Brussel een breekpunt bij de onderhandelingen zou zijn. Het is nog altijd niet duidelijk of die eis gesteund wordt door iemand anders in zijn partij - Wouter Beke bijvoorbeeld, om maar iemand te noemen.

Die van het Cremlin opent maar al te graag zoveel mogelijk dozen van Pandora

Zo hoog inzetten tegenover Franstalige partijen die unaniem tegen zijn, is wel heel erg riskant. Het kan de partij groot gezichtsverlies opleveren, of een compromis waarmee niemand tevreden is. Jan Jambon (N-VA) vroeg meteen of de 19 Brusselse burgemeesters dan allemaal samen die zone zouden besturen. En of er dan niet beter een fusie van de Brusselse gemeenten komt. De Crem was ondertussen al met iets anders bezig. Geheel tegen zijn partijprogramma in pleitte hij voor kernenergie en ging hij met N-VA-boegbeeld Theo Francken op de foto.