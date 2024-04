De schuldenrem en de nakende Europese, regionale en nationale verkiezingen verlammen Duitsland. En beterschap is niet in zicht. Dat schrijft onze columnist Carsten Brzeski.

De nieuwe Duitse ‘Crooks' op Netflix laat in een lekker vet Weens dialect zien hoe de jacht op een gouden munt meerdere gangsterclans in chaos achterlaat. Nu zou ik nooit willen beweren dat politici ‘crooks’ zijn, maar in Berlijn is een vrijwel gelijk scenario te zien. De speurtocht naar geld veroorzaakt wanorde en wanhoop bij alle drie partijen

Sinds de ondertekening van het coalitieakkoord eind 2021 was duidelijk dat deze Duitse regering zich een onmogelijke opdracht had gegeven: de kwadratuur van de cirkel, een vierkantje in een rondje proberen te laten passen. Het gaat om plannen voor investeringen en transitie en tegelijkertijd vasthouden aan de fameuze schuldenrem.

De extra gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die de onmogelijke problematiek vergrootten, had toen nog niemand op het scherm. Nu door het grondwettelijk hof het goochelen met speciale buitenbudgettaire instrumenten moeilijker is geworden, neemt de spanning in de coalitie toe. De soapserie ‘investeren met de schuldenrem’ komt in een dagelijkse identieke herhaling op het scherm.

De liberale minister van Financiën Christian Lindner houdt krampachtig vast aan het Schäuble-mantra van duurzame overheidsfinanciën en dat bezuinigd moet worden, niet uitgegeven. Een nieuwe mediacampagne lijkt door hem te zijn begonnen. Afgelopen zondag zat hij in een prominent zondagavondpraatprogramma.

Deze week publiceerde zijn adviseur en voormalige voorzitter van de Duitse Sachverständigenrat (de Duitse Raad van Economische Experts), Lars Feld, een studie met de ach zo verrassende conclusie dat de schuldenrem geen belemmering is voor investeringen. En enkele weken geleden kwam het ministerie van Financiën met een rapport over de zwakke houdbaarheid van de Duitse overheidsfinanciën op lange termijn.

Een oplossing lijkt niet in zicht. Lindner en zijn FDP staan diametraal tegenover de coalitiepartners van SPD en de groenen, die beide een hervorming van de schuldenrem willen. De onderhandelingen over de begroting 2025 beginnen binnenkort. Met een verwacht gat van 25 miljard euro is de volgende crisis al weer in zicht. Zeker als de chaos en de ruzie van eind vorig jaar, die over minder geld ging, een nieuwe ronde draait.

100 miljard is op

Bij mij ontbreekt in ieder geval de creativiteit om te zien hoe de lange lijst van structurele problemen van de Duitse economie kan worden opgelost zonder overheidsinvesteringen, belastingverlichtingen of subsidies. Daar komt nog het bericht van begin deze week bij, dat de 100 miljard euro voor het Duitse leger, die kanselier Olaf Scholz aan het begin van de oorlog had aangekondigd, al bijna op is.

Het komt erop neer dat de Duitse regering het komende anderhalf jaar in verkiezingsmodus is, met veel gekrakeel over geld. Eerst de Europese verkiezingen, dan deelstaatverkiezingen in het najaar en vanaf de winter de voorbereiding op de nationale verkiezingen in 2025. Daardoor blijft geen tijd over voor echt beleid.