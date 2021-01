Cruciale to-dolijst voor economisch beleid

In 2021 zou de focus van de beleidsmakers moeten kunnen verschuiven van de gezondheidscrisis naar het herstellen van onze welvaart.

Zowat alle economische voorspellingen gaan uit van beterschap de komende jaren, maar daarmee zijn we er nog niet. Volgens de jongste ramingen van de Europese Commissie blijft de economische activiteit in ons land in 2022 nog 1,3 procent onder het niveau van 2019. Daarmee zou de Belgische economie in deze crisis tot de zwakkeren onder de industrielanden behoren. De ambitie van de beleidsmakers moet dan ook zijn om beter te doen dan dit soort ramingen. Daarvoor ligt een duidelijke to-dolijst klaar.

Stop met het uitdelen van allerlei cadeautjes, en beperk de extra uitgaven tot maatregelen die onze economie echt versterken. Dat blijft de beste garantie voor de houdbaarheid van onze welvaartsstaat.

De absolute prioriteit is het virus zo goed mogelijk onder controle te krijgen. De vaccinatiestrategie speelt daarbij een cruciale rol. Ondanks de makkelijke verwijzingen naar marathon versus sprint is de essentie simpel: hoe sneller we vaccineren, hoe kleiner de schade aan gezondheid en economie. De eerste indicaties zijn niet overtuigend. Veel andere landen zijn sterker gestart, maar het is nog niet te laat om sneller op te schalen.

Daarnaast moet het beleid zich vooral richten op de relancestrategie. Die impliceert op korte termijn het volhouden, zij het selectiever, van de steunmaatregelen die gericht zijn op het beperken van de economische schade. Belangrijker is evenwel om nu werk te maken van een versterking van onze economie op langere termijn. Dat vergt een enorme inhaalbeweging voor de overheidsinvesteringen - vooral voor digitalisering, infrastructuur en duurzaamheid.

Arbeidsmarkt

Verder is een grondige hervorming nodig van de arbeidsmarkt met de klemtoon op opleiding en flexibiliteit, en een bijsturing van de regulering en administratieve lasten die ondernemen vergemakkelijkt. Er is ook een volgehouden inspanning nodig om onze internationale concurrentiepositie te vrijwaren, onder meer door die niet in gevaar te brengen met ondoordachte loonstijgingen of belastingverhogingen.

Ten slotte moet er ook nagedacht worden over de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën op langere termijn. Dat betekent niet dat we snel terug moeten naar een begroting in evenwicht, maar vooral dat we een financieringsstrategie moeten uitwerken voor de grote uitdagingen op langere termijn, zoals de vergrijzing en het klimaat. Die strategie begint met het stoppen met het uitdelen van allerlei cadeautjes, en het beperken van de extra uitgaven tot maatregelen die onze economie echt versterken. Een sterkere economie blijft de beste garantie voor de houdbaarheid van onze welvaartsstaat.

Bart Van Craeynest