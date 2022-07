Cursus basiswiskunde

managing director van A Seat At The Table

De Nederlandstalige en Franstalige partijen hebben andere opvattingen over basiswiskunde. Dat verklaart de impasse.

Arithmetic. Basiswiskunde. Optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Meer woorden had de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton op de Democratic National Convention van 2012 niet nodig om zijn historische budgettaire overschotten in de jaren 90 te verklaren en brandhout te maken van de begrotingsplannen van de toenmalige Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney.

Basiswiskunde ligt ook aan de - nu ja - basis van het brede ongenoegen in ondernemerskringen. De aanhoudende inflatie, de energiecrisis, de gedoemde pensioenonderhandelingen en de uitgavendrift van de bovenlokale overheden stuit velen tegen de borst.

Basiswiskunde leert ons dat wie morgen aanzienlijk meer wil uitgeven, aanzienlijk meer inkomsten nodig heeft.

De contouren van de huidige fiasco’s kon u de afgelopen dagen lezen in deze krant. Het gebakkelei tussen minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) over de overwinsten van de energiesector. De roep in de woestijn van 22 Belgische economen om de begrotingsteugels niet te laten vieren. De ondraaglijke saga van de pensioenhervormingen.

Alle indicatoren staan op rood. Volgens Het Planbureau en de Nationale Bank stijgt het Belgische begrotingstekort dit jaar naar 4,7 procent van het bruto binnenlands product en kan het nog jaren rond 5 procent schommelen. De overheidsschuld kan bij ongewijzigd beleid tegen 2030 naar 140 procent van het bbp stijgen. De Europese Commissie voorspelt dat ons land tegen 2050 de op een na hoogste pensioenuitgaven van alle EU-lidstaten heeft.

Andere lezing

Om vast te stellen dat de toestand onhoudbaar is, volstaat basiswiskunde. Maar de Franstalige Vivaldi-partijen houden er een fundamenteel andere lezing van de cijfers op na dan hun Nederlandstalige collega’s. Terwijl de Europese Commissie, de denktank OESO, de Nationale Bank, en het Planbureau ons land al jaren aanmanen de lamentabele toestand van de overheidsfinanciën aan te pakken en werk te maken van diepgaande fiscale hervormingen, verdedigen de PS en de MR met vuur en vlam de status quo.

Dat voor een toekomst met een werkzaamheidsgraad van 80 procent ernstige hervormingen en een kleine revolutie in Brussel en Wallonië nodig zijn, ontgaat minister van Pensioenen Lalieux.

Op het moment van schrijven is het kernkabinet voor de tiende keer vruchteloos bijeengekomen om een akkoord over de pensioenhervorming te sluiten. De dwarsligger is minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS), die het pensioenstelsel wil uitbreiden, maar niet wakker ligt van de betaalbaarheid op de lange termijn. Basiswiskunde leert ons dat wie morgen aanzienlijk meer wil uitgeven aanzienlijk meer inkomsten nodig heeft.

Uit alle pensioentabellen kunnen we opmaken dat bij ongewijzigd beleid de pensioenbeloftes nauwelijks kunnen nagekomen worden, laat staan dat daar nieuwe uitgaven bovenop komen. De minister pareert echter alle kritiek door te alluderen op een fictieve toekomst waarin België de mythologische werkzaamheidsgraad van 80 procent haalt. Dat daarvoor ernstige hervormingen en een kleine revolutie in Brussel en Wallonië nodig zijn, ontgaat haar volledig.

Sabotage

Een ander heikel punt in de federale regering is de hardnekkige sabotage door de MR van elke fiscale hervorming. De OESO hekelt al jaren de wildgroei aan fiscale koterijen. De visienota van de werkgroep rond professor Mark Delanote die zou dienen als de aanzet voor de vereenvoudiging van ons belastingstelsel werd door Georges-Louis Bouchez (MR) getorpedeerd. De drang om broodnodige hervormingen te blokkeren, steeds meer ongedekte cheques uit te geven en de rekening naar de volgende generaties uit te schuiven is een constante over de taalgrens.

Elke crisis wordt het voor onze beleidsmakers net iets moeilijker om hun eigen machteloosheid te maskeren.

Terwijl dit land al 15 jaar van crisis naar crisis strompelt slagen zijn opeenvolgende federale regeringen er niet in geslaagd noodzakelijke hervormingen door te voeren om België op de rails te krijgen. Elke crisis wordt het voor onze beleidsmakers net iets moeilijker om hun machteloosheid te maskeren. Het fundamentele verschil in opvattingen over basiswiskunde tussen de Nederlandstalige en Franstalige partijen ligt aan de basis van die impasse.