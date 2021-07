D’abord la bouffe

In het leven is er meer dan principes, om dividenden en jobs niet te noemen. Ook bij FN Herstal weten ze dat maar al te goed.

Het mag dan al niet te zeer zomeren voor de tijd van het jaar, toch heeft ook u, waarde lezer, dezer dagen frivole komkommers verdiend die wij hier niet eerder dorsten aan te snijden. Vandaag wil ik het met u graag hebben over het Plakkaat van Verlatinghe. Het is tenslotte straks, op 26 juli, precies 440 jaar geleden dat deze tekst het licht zag. Geen paniek, ik vat even samen.

In 1581 zat het er hier in de Lage Landen ook al bovenarms op. Mannen, die zichzelf belangrijk vonden, kwamen in Den Haag samen in een Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en riepen van daar uit naar hun vorst Filips II zoiets als: ‘Kameraad, respect moet van twee kanten komen, de kruik gaat zolang te water tot ze barst, wij zeggen ander en beter, salut en de kost, van dezen boer geen eieren, arrivederci Hans, das war der schönste Tanz, maar laten we vrienden blijven.’

Op deze wijze werd Filips, koning van Spanje, als vorst der Nederlanden bedankt voor bewezen diensten. Het Plakkaat ging de geschiedenis in als een van de belangrijkste documenten van de klassieke vrijheidsrechten. Volgens de geruchten zagen ooggetuigen die zomeravond in Den Haag de verlichting reeds aan de einder gloren. En zeggen dat het nog erger kon. Sommige van die Lage Landen wilden Filips in het Plakkaat ook meteen tot grote vijand uitroepen. Wij begrijpen dat.

Onze nationale wapenfabrikant, de trots van België, die ooit het pistool leverde waarmee in juni 1914 in Sarajevo het startschot werd gegeven voor de Eerste Wereldoorlog, kende een slecht 2020.

De Nederlanden waren in 1581 al jaren aan het vechten met die Spaanse smeerlap, maar dat belette hen niet om tegelijk lustig handel te drijven met… Spanje. Het gewest Holland vermeldde expliciet in zijn advies voor het Plakkaat dat het op dat moment wel 3.000 bootsgezellen op de koopvaardijvloot naar Spanje en Portugal had zitten. Of men even wou opletten met die lelijke woorden aan het adres van de koning? De Nederlanden hadden de inkomsten uit de handel met Spanje broodnodig, vooral voor de financiering van de oorlog met Spanje. Het label ‘vijand’ haalde de eindredactie van het Plakkaat dus niet. Want in het leven is er meer dan principes, om dividenden en jobs niet te noemen.

Geen champagnejaar

Ook bij FN Herstal weten ze dat maar al te goed. Het stond deze week in De Tijd, dan zal het wel waar zijn zeker? Onze nationale wapenfabrikant, de trots van België, die ooit het pistool leverde waarmee in juni 1914 in Sarajevo het startschot werd gegeven voor de Eerste Wereldoorlog, kende een slecht 2020. De omzet daalde met 25,5 procent. Ook voor andere Waalse wapenboeren was het geen champagnejaar.

De exportvergunningen worden slag om slinger geschorst, omdat de Saoedi’s met die wapens te veel smeerlapperij uithalen in buurland Jemen. En laat Saoedi-Arabië nu net de klant zijn met de grootste getrouwheidskaart van FN Herstal.

Het is niet dat er in covidjaren op deze aardbol minder geschoten wordt, het zijn die vervelende ngo’s. Bij elke exportlicentie die de Waalse regering afgeeft voor een levering aan Saoedi-Arabië, trekken die wereldverbeteraars naar de Raad van State. Het gevolg: de exportvergunningen worden slag om slinger geschorst, omdat de Saoedi’s met die wapens te veel smeerlapperij uithalen in buurland Jemen. En laat Saoedi-Arabië nu net de klant zijn met de grootste getrouwheidskaart van FN Herstal, een bedrijf dat voor 100 procent eigendom is van het Waals Gewest.

De Waalse regering had nochtans een eerbaar compromis uitgedokterd. We leveren wel wapens aan de nationale en koninklijke garde van Saoedi-Arabië, maar niet aan het leger, dat in Jemen zeer actief is. Want iedereen weet dat er een oeroude traditie bestaat onder woestijnvolkeren waarbij mitrailleurs en revolvers van de nationale garde nooit worden doorgegeven aan het leger. Dat brengt ongeluk. Zoiets, bij benadering, is de logica van Elio Di Rupo en de zijnen, denk ik.

’t Es veur de kluiten. Het zou me niet verbazen als dat in het oud-Hollands en in het Waals ongeveer hetzelfde klinkt.