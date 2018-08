Dat eindeloze budgetteren is niet budgetvriendelijk

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

De Franse 19de-eeuwse politicus Emile de Girardin zal vooral bekend blijven voor zijn uitspraak ‘Gouverner, c’est prévoir’. Zijn boodschap duikt niet alleen regelmatig in politieke commentaren op, maar wordt ook in het bedrijfsleven ter harte genomen. Het staat buiten kijf dat zich voorbereiden op een evoluerende toekomst voor een onderneming de sleutel tot succes op lange termijn is.

Het probleem is dat naarmate een bedrijf groter wordt alle belangrijke processen bureaucratischer worden. Evaluaties van het personeel worden een administratieve rompslomp die de medewerkers vooral demotiveert, al is dat besef bij de meeste grote bedrijven nog niet doorgedrongen. Maar ook de cijfers die iedereen moet halen, zijn vaak het resultaat van een eindeloos plannings- en budgetteringsproces dat niet zou misstaan hebben in de inmiddels teloorgegane Sovjet-Unie.

Plannen heeft in die context nog weinig te maken met inspelen op veranderende marktevoluties, maar is een soort jaarlijkse rite waarvan de kosten de opbrengsten vele malen overschrijden. In veel zogenaamde budgetteringsrondes worden massa’s moeilijk voorspelbare parameters opgenomen. Dat maakt het proces niet alleen zwaarder, maar ook onbetrouwbaarder. De menselijke geest heeft blijkbaar de neiging meer geloof of sérieux te hechten aan gedetailleerdere voorspellingen. Dat verklaart de hang naar overdreven granulariteit bij het opstellen van budgetten.

Vervolgens mondt de raming van de marktevoluties op basis van grotendeels uit de lucht gegrepen cijfers uit in een krachtmeting tussen verschillende bedrijfsonderdelen om omzetdoelstellingen en kostenbesparingen te bepalen. Dat daar meestal nog een prestatieverloning aan gekoppeld wordt, maakt de zaken alleen maar erger. Iedereen heeft belang bij het onderschatten van de eigen potentiële zakencijfers, want dat maakt de kans om ze te overtreffen groter.

Al in 2001 pleitte de econoom Michael Jensen er in de Harvard Business Review voor om de link tussen beloning en het behalen van het budget te laten vallen. Omdat het niet alleen tot frustratie leidt, maar bovendien tot valsspelen en zelfs tot gedrag dat het bedrijf nadeel berokkent. Denk maar aan het kunstmatig opblazen van de omzet door het spelen met voorraden of het uitstellen van noodzakelijke uitgaven.

Om een verloningsbeleid op te baseren zijn budgetten twijfelachtige instrumenten, terwijl ze als instrument om een bedrijfsstrategie te concretiseren meestal weinig relevant zijn. Amerikaans onderzoek raamde de doorlooptijd van het budgetteringsproces op gemiddeld vier tot vijf maanden, waarbij het meer dan 15 procent van de beschikbare managementtijd in beslag nam. Geen wonder dat al de eerste maanden van het jaar een aanpassing van de cijfers moet worden doorgevoerd, omdat de hypotheses waarop de originele budgetten gebaseerd zijn niet langer relevant zijn.

Hoe complexer en tijdrovender het budgetteringsproces, hoe moeilijker het wordt het aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Dat heeft als nadeel dat je vanwege de budgetten soms overdreven blijft inzetten op een bepaald marktsegment of product, terwijl de veranderende omgeving noodzaakt om het roer om te gooien.

Je spant je beter in voor klanttevredenheid en een positief bedrijfsklimaat dan je tijd te verkwanselen aan het opstellen van budgetten.

Dat neemt niet weg dat het handig is een idee te hebben van hoe het grotere plaatje kan evolueren. Een beperkt aantal belangrijke parameters inschatten op basis van externe en interne expertise hoeft niet veel tijd in beslag te nemen, zolang je het maar niet gebruikt om allerhande prestatiedoelstellingen aan te koppelen. Zo’n beperkte oefening laat ook toe om, indien nodig, een snelle update te maken.

Daarnaast is het misschien beter om wat meer stil te staan bij een aantal mogelijke risico’s en in welke mate de onderneming daartegen gewapend is. De hypotheses in traditionele budgetten gaan meestal uit van de ‘steady state’. Het cijfer van volgend jaar is een variatie op het cijfer van vorig jaar, maar dan meestal 5 à 10 procent hoger. Dat geeft een vals gevoel van veiligheid, terwijl er zoveel kan mislopen.