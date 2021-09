De Scholz-paradox

De herrijzenis van vicekanselier Olaf Scholz in de Duitse kiesstrijd heeft een wrange bijsmaak.

Vol verbazing keek Europa de afgelopen weken naar de wonderbaarlijke herrijzenis van de Duitse vicekanselier Olaf Scholz en zijn sociaaldemocratische SPD. Van hekkensluiter aan het begin van dit jaar tot nummer één in de peilingen. De weg naar het Bundeskanzleramt zal echter geen makkelijke zijn.

De Europese sociaaldemocraten staan te watertanden. Is dit eindelijk de lang verwachte heropstanding van de Internationale na de twee decennia neerwaartse spiraal sinds de hoogdagen van New Labour?

De herrijzenis van Scholz en de SPD laat een toekomstige succesformule zien: een door de wol geverfde staatsman, die het links overhellen van zijn partij even doet vergeten. Wat even vergeten is, is dat Scholz nog niet zo lang geleden door zijn eigen partij werd gepasseerd voor de voorzittersrol. De nieuwe voorzitters Saskia Esken en Norbert Walter-Borjans gaven de partij een merkbare ruk naar links, die vervolgens door de kiezers werd afgestraft. In de peilingen maakte de partij een duikvlucht.

Catastrofes

Tot ongeveer een maand geleden. Na alle catastrofes van het afgelopen jaar en afgelopen maand werd het de Duitse kiezers plots duidelijk dat ze Annalena Baerbock en Armin Laschet als opvolgers van kanselier Angela Merkel niet zien zitten. Scholz vult het vacuüm dat Merkel achterlaat. Iemand die misschien niet direct charismatisch is, maar die mensen het gevoel geeft te weten waar het over gaat en die het land kan leiden. Iemand waardoor mensen ‘s nachts rustig slapen. Zoals Merkel de zeer conservatieve vleugel van haar CDU deed vergeten, doet Scholz de socialistische vleugel van de SPD vergeten. Of dat effect tot in het stemhokje aanhoudt, is afwachten.

Zoals Merkel de zeer conservatieve vleugel van haar CDU deed vergeten, doet Scholz de socialistische vleugel van de SPD vergeten.

Is Scholz de opvolger van Merkel? Dat ligt minder voor de hand dan de peilingen suggereren. De kiezer kiest een partij en niet de bondskanselier. Als de SPD als grootste partij uit de stembus komt, zijn er in theorie meerdere opties voor een coalitie. In de praktijk zijn ze zeer beperkt. Een CDU die als verliezer met het slechtste resultaat sinds 1945 uit de bus komt, zal er weinig voor voelen als junior partner in de regering te stappen.

Diametraal

De liberale FDP zal eveneens aarzelen de meerderheid te verschaffen voor een coalitie met de SPD en de groenen. De FDP staat op veel thema’s diametraal tegenover de SPD en de groenen. Denk aan belastingverhogingen versus -verlagingen. Een los budgettair beleid versus een snelle terugkeer naar de schuldenrem. En op Europees terrein eurobonds versus strakkere begrotingsregels en de mogelijkheid van een faillissement van een staat in de eurozone. Daarmee rest Scholz als enige optie een samenwerking met de groenen en Die Linke.