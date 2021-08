De Tunesische uitzondering

Democratie is nooit een onaantastbare verworvenheid. Ze is een ideaal waar elke generatie voor moet vechten om ze te behouden en nog meer om ze te realiseren.

Het revolutiejaar 1848, de Printemps des Peuples, werd in Europa getekend door een reeks bloedige opstanden en protesten tussen eind februari en begin juli 1848. De inzet van de onlusten: een liberale samenleving afdwingen en een herverdeling van de macht mogelijk maken. Mensen kwamen op straat om de status quo en de miserabele levenscondities aan te vechten. De stabiliteit van het systeem in verschillende landen kwam zwaar onder druk te staan. Verschillende toegevingen werden afgedwongen die na de revoltes soms even snel door de conservatieve elite, vaak met grof geweld, werden teruggedraaid. In de meeste gevallen was de status quo niet meer houdbaar en lag de weg open naar een verdere democratisering van Europa. De opstanden vonden plaats in Frankrijk, Duitsland, de Habsburgse landen, de Italiaanse landen (ja, Italië bestond uit verschillende koninkrijken), Zweden, Nederland, België en Zwitserland.

Zelfverbranding

Een gelijkaardige poging tot liberalisering van de samenleving vond plaats in de Arabische wereld en begon op 18 december 2010 in Tunesië met de Jasmijnrevolutie. De massale onderdrukking, de wijdverspreide corruptie, en het gebrek aan vrijheid, veiligheid en waardigheid leidden op 17 december 2010 tot de dood door zelfverbranding van de Tunesische straatverkoper Mohammed Bouazizi. Zijn tragische dood deed de vlam in de pan slaan en veroorzaakte een reeks massale opstanden in bijna heel de Arabische wereld. Ook nu stond de eis tot liberalisering centraal. En net zoals in Europa in 1848 was het succes afhankelijk van land tot land en vaak van korte duur. In tal van landen ontaardde de Arabische Lente in een Arabische nucleaire winter.

Waarom laat een democratisering van de Arabische wereld op zich wachten? De Arabische wereld is een oude wereld waar de strijd om de macht tussen potentaten, de intelligentsia, diverse religieuze en seculiere maatschappelijke actoren en legioenen straatarme laaggeschoolde massa’s dateert van voor de kolonisering. De culturele clash met de moderne wereld en de globalisering van de wereldeconomie hebben die strijd nog aangescherpt en de druk verhoogd.

In de afgelopen decennia is de MENA-regio (Midden-Oosten/Noord-Afrika) getuige geweest van wat leek op een transitie weg van het autoritarisme. Die dynamiek bleek niets meer dan een tactische politieke opening, een fata morgana, waarvan het doel was de autocratieën in stand te houden in plaats van ze te transformeren. Een amalgaam van politieke krachten uit het brede middelveld kwam in actie hopende dat de harde en zachte dictaturen de plaats zouden ruimen voor een nieuwe golf van democratisering.

Er zijn in de Arabische wereld institutionele, economische, ideologische, sociale en geostrategische factoren die hebben geleid tot een aanpasbare ecologie van repressie, controle en gedeeltelijke openheid. Een politiek ecosysteem kwam tot stand dat autocratieën helpt te overleven. De machthebbers zijn daarom niet geneigd toe te geven aan democratische verzuchtingen van de massa’s, ook niet onder druk.

Totalitaire regimes

Met uitzondering van Tunesië bestaat de regio hoofdzakelijk uit totalitaire regimes en uit systemen die we geliberaliseerde autocratieën noemen. Die worden gekenmerkt door een begeleid pluralisme, gecontroleerde verkiezingen en een selectieve, vaak harde repressie. Het is geen tijdelijke overlevingsstrategie, maar eerder een nieuwe soort politiek systeem waarvan de instellingen, de regels en de logica elk lineair model van democratisering tarten.

Wat zich in Tunesië afspeelt, is bijzonder boeiend. De kiemen van een prille democratie zijn er gezond, ondanks de immense maatschappelijke uitdagingen en de geopolitieke druk.

De kiemen van een prille democratie zijn er gezond, ondanks de immense maatschappelijke uitdagingen en de geopolitieke druk (onder andere uit de Emiraten). De wijze waarop de seculiere elite, waaronder de eerste democratisch verkozen president Moncef Marzouki, zich na de coup van huidig president Kais Saied achter de voorzitter van het parlement heeft geschaard, getuigt van een democratische maturiteit die uiterst zeldzaam is in de regio.