Krachtige maatregelen zijn nodig om de klimaatverandering te stoppen. Een van de moeilijke klanten is het transport, waarvan de CO2-uitstoot nog altijd toeneemt. Het transport heeft veel te winnen bij de grootschalige invoering van elektrische voertuigen. Daarom moet de Vlaamse regering elke autobestuurder en elk bedrijf verplichten bij de aanschaf of leasing van een nieuwe wagen over te stappen op een 100 procent elektrische. Een extra troef: Zeebrugge is de nieuwe Tesla-haven van Europa.

Schermvullende weergave ©Jan Locus

Zo’n elektrische wagen is prijzig. Voor grote gezinnen vallen de kleine stadsmodellen bovendien uit de boot. Daarom stimuleert de Vlaamse overheid de aankoop het best met een premie. Als een e-auto dan nog te duur zou zijn, moeten mensen kunnen aankloppen bij de Vlaamse Sociale Tesla-maatschappij, waar hen een nieuwe, grote gezinswagen ter beschikking wordt gesteld tegen een sociaal tarief.

De voordelen zijn legio: eindelijk gaan de CO2-emissies van het transport naar beneden. Ze zullen zelfs verdwijnen zodra het hele wagenpark elektrisch is. De batterijen kunnen helpen het elektriciteitsnet te stabiliseren, waardoor de groothandelsprijzen voor elektriciteit niet onder nul hoeven te gaan, en de solidariteit van de sterke schouders speelt volop mee.

Een absurd voorstel? Trekken we even de parallel met het Vlaamse woonbeleid. Na de invoering van de EPB-regels (Energieprestatie en Binnenklimaat) verstrengden de normen voor isolatie en verwarming geleidelijk tot de recente invoering van het certificaat EPC+. Dat handelt over dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en vloerisolatie tot het uitsluiten van mazoutverwarming en dan aardgasverwarming.

Het klimaatbeleid voor woningen leidt misschien wel tot de grootste vermogensvernietiging van onze generatie

Voor heel wat huizenbezitters - 70 procent van de Belgen - is EPC+ een financiële doodsteek. De investeringen om het veelal oudere woningpark te renoveren zijn onbetaalbaar of onmogelijk. De sloop en heropbouw is dan voor heel wat woningen de enige optie. Dit klimaatbeleid voor woningen leidt misschien wel tot de grootste vermogensvernietiging van onze generatie.

De Nationale Bank waarschuwde al voor de gevolgen van het klimaatbeleid op het financiële systeem, als de hypothecaire leningen gedekt zijn door vastgoed dat zo goed als waardeloos is bij de uitwinning. De prijs voor nieuwbouwwoningen schiet inmiddels de lucht in, de huurprijzen ook, en almaar meer mensen zien zich verplicht een beroep te doen op socialewoningmaatschappijen. De wachtlijsten stijgen alarmerend snel. Uiteraard dienen sociale woningen ook te voldoen aan de nieuwste energetische normen. De Vlaamse overheid steekt nu al miljarden in de renovatie.

De timing is erg slecht. Onze bevolkingspiramide indachtig naderen velen de pensioengerechtigde leeftijd. Niet het moment om zware investeringen te doen. Wie de verkoop van de gezinswoning wilde aanwenden om de serviceflat of het verzorgingstehuis te financieren, is eraan voor de moeite.

Uiteraard zullen premies en belastingaftrekken weer de pil moeten vergulden. Maar al die premies komen terecht op de belastingfactuur. Net zoals de kosten voor de bouw en de renovatie van sociale woningen. Velen betalen de rekening twee keer. Misschien een waarschuwing voor wie volop investeert in bijkomend vastgoed uit vrees voor de onvoorspelbare beurskoersen?