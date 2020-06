Duizelt het u ook voor de ogen na weer een dag in Zoom-vergaderingen, MS Teams-catch-ups en andersoortige hang-outs , waarvan u niet meer weet hoe u erin verzeild raakte? Tijd voor de Zeven Zoom Zonden.

Schermvullende weergave ©RV DOC

Ooit schreef ik hier een aanklacht tegen de vergadering als marteltuig. Groot was mijn hoop dat de Covid-19-crisis een abrupt einde zou maken aan de toxische vergadercultuur. Diep was mijn ontgoocheling toen ik bemerkte dat het alternatief soms erger kan zijn dan het origineel. De vergadering die een e-mail geweest kon zijn, werd opnieuw een e-mail. Met daarin een Zoom-uitnodiging. Zoom-etiquette gaat snel fout. Wat gisteren hip was, is vandaag passé. Tijd voor een overzicht.

Eén. Gij zult de woorden ‘nieuw’ en ‘normaal’ niet samen gebruiken. Ja, we werken niet meer hetzelfde als vroeger. En ja, er ontstaan nieuwe gewoonten. Maar stop met elke Zoom-vergadering te bestempelen als het nieuwe normaal. Get over it, boomer.

Het is niet omdat het programma Zoom heet, dat je op een lichaamsdeel moet inzoomen.

Twee. Gij zult de break-outroomfunctie van Zoom niet ijdel gebruiken. Ook vroeger deden professionele trainers niets liever dan mensen in afzonderlijke overlegruimtes plaatsen om daar in kleine groepjes te reflecteren. Makkelijk verdiend. Nadien moet een woordvoerder de ‘leerpunten’ samenvatten. Break-outrooms zijn traditioneel het strijdtoneel van gênante stiltes, ongepaste ontboezemingen en luidop aftellen tot het voorbij is. Dat is in Zoom niet anders, behalve dat het online allemaal nog wat pijnlijker is.

Drie. Gij zult niet aan een vergadering deelnemen zonder de Zoom-basics te beheersen. Wie spreekt terwijl hij op mute staat, krijgt een straf opgelegd (tien push-ups doen we hier). Wie te vroeg is, moet 3 minuten onwennig staren naar andere vroegkomers. Het is niet omdat het programma Zoom heet, dat je op een lichaamsdeel moet inzoomen. Wie enkel zijn kin, oor, of ander harig lichaamsdeel in close-up brengt, wordt levenslang verbannen. Je kunt je hand virtueel opsteken, maar wist je dat je je hand ook weer kunt laten zakken? Ja, we kunnen je horen. Ja, we weten dat je even bevroren was. Controleer welke tabbladen er open staan voordat je je scherm deelt. Nee, kinderlijk zwaaien bij het afscheid is niet verplicht.

Quizzen

Vier. Gij zult geen grappige achtergronden gebruiken in Zoom. Het was leuk de eerste keer. ‘Haha, dat is precies de cockpit van het Starship Enterprise.' Genoeg nu. Je bent nu officieel de plezante nonkel uit de jaren 90 die vakantiefoto’s toont via vliegende en buitelende powerpointpresentaties.

Vijf. Gij zult geen grappige quizzen of afterworkdrinks met collega’s organiseren op Zoom. We hebben het allemaal één keer gedaan. Laten we gewoon doen alsof het nooit gebeurd is. We spreken er niet meer over.

Gij zult geen powerpointslides gebruiken bij een Zoom-vergadering. Als je ze toch gebruikt, bedien ze dan zelf.

Zes. Gij zult geen powerpointslides gebruiken bij een Zoom-vergadering. Als je ze toch gebruikt, bedien ze dan zelf. ‘Mark, de volgende slide alsjeblief. Mark, Mark? Mark, kan je mij cohost maken?’ Mark is bevroren, Roger. Mark is niet meer. Je staat er alleen voor. Beroepshalve verkeer ik in een omgeving waar een presentatie niet compleet is zonder een containertje slides. Opgenomen webinars en lessen worden door studenten tegen verhoogde snelheid (1.5x) afgespeeld. Gratis Zooms zijn beperkt tot 40 minuten spreektijd. Ik zou willen betalen om dat standaard in het betalend pakket te hebben, zodat de nachtmerrie na 40 minuten voorbij is. Maak je trouwens geen illusies. Iedereen weet dat de echt belangrijke dingen gezegd worden in de parallelle WhatsApp-conversatie.

Zeven. Organiseer je eigen ondergang door mensen uit te nodigen hun vragen te posten in de chat. De chatgroep is het equivalent van de coole kinderen op de laatste bank in de bus. Het is daar waar de pompeuze toon van de leraar door de mangel gehaald wordt, waar roddels gelanceerd worden en waar iedereen wil zijn.