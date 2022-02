De aandacht voor de betaalbaarheid van de pensioenen ontbreekt

Het aangepaste hervormingsvoorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux blijft verbijsterend weinig aandacht hebben voor de betaalbaarheid van de huidige pensioenen.

Terwijl de federale regering de voorbije weken hopeloos tijd verloor met de energiefactuur lijkt de pensioenhervorming toch weer op tafel te komen. Het is potentieel de belangrijkste economische hervorming die deze regering zal doorvoeren, want het is een cruciaal luik van de inspanningen om de vergrijzingsfactuur onder controle te houden. Dit gaat over vele miljarden.

Minister Lalieux verwees in september naar de doelstelling van een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Het cynische is dat deze regering amper maatregelen nam om dat doel te realiseren.

Voorlopig ziet het er evenwel niet naar uit dat de regering dat potentieel zal waarmaken. De grote lijnen van het hervormingsvoorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) lijken nog altijd dezelfde als die waarmee ze in september uitpakte: hogere pensioenen, vervroegd pensioen na een loopbaan van 42 jaar, recht op een minimumpensioen na 10 gewerkte jaren en een pensioenbonus voor wie langer werkt dan 42 jaar. Allemaal maatregelen die tot extra uitgaven leiden. Voor de betaalbaarheid van de huidige pensioenen lijkt er verbijsterend weinig aandacht in het plan. Terwijl net daar serieuze vragen over rijzen.

Volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing zullen de jaarlijkse sociale overheidsuitgaven in 2050 18 miljard in euro’s van vandaag (dus gecorrigeerd voor groei en inflatie) hoger liggen dan nu. Dat komt overeen met het budget voor defensie, openbare orde en veiligheid en milieubescherming. En dat in een scenario waarbij de Studiecommissie rekent op een duidelijke versnelling van de productiviteitsgroei om de vergrijzingsfactuur enigszins ‘binnen de perken’ te houden.

Valt die productiviteitsgroei lager uit, dan loopt de factuur nog hoger op. Komt de groei uit op het gemiddelde van de 20 jaar voor corona, dan klimt de factuur naar 35 miljard. Stagneert de groei op het niveau van de jaren voor corona (hopelijk een onrealistisch doemscenario), dan leidt de vergrijzing tot 55 miljard euro extra jaarlijkse uitgaven.

Over de te verwachten productiviteitsgroei is er vooral onduidelijkheid: laat deze crisis structurele schade achter of wordt onze economie sterker dankzij de inhaalbeweging in digitalisering en productieve overheidsinvesteringen?

