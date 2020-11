De actualiteit van de Marseillaise

De aloude universalistische droom ligt in duigen, waarbij autochtonen en allochtonen tot Franse burgers werden geassimileerd. En dat door het groeiende religieus fanatisme.

In tegenstelling tot de Belgen kennen de Fransen hun volkslied. Zonder aarzelen zingen ze deze vreselijke zin uit de Marseillaise luidkeels mee : 'Hoort u doorheen het platteland het gehuil van die wreedaardige soldaten? Tot in uw armen komen ze uw zonen en gezellen de keel oversnijden!'

Al 225 jaar maakt die bloederige beschrijving deel uit van het Franse onderbewustzijn. Niemand die gedacht had dat ze in 2020 op een vreselijke manier actueel zou zijn. Nu lijkt het wel of die gezwollen frasen een macabere voorspelling waren van de manier waarop godsdienstwaanzinnige islamisten hun slachtoffers op een gewild symbolische manier vermoorden.

Als reactie op de invasie van de moordenaars roept de Marseillaise : 'Te wapen, burgers! Laat de heilige liefde voor het vaderland onze wrekende armen leiden.'

Gelukkig volgen weinig Fransen dit gezongen bevel letterlijk op. Anders zou een burgeroorlog moeilijk te vermijden zijn. Maar islamitische militanten interpreteren hun heilige teksten niet en vinden er rechtvaardiging in voor het doden van ongelovigen. Zij voelen zich onkwetsbare superhelden, die na hun martelaarsdood door zeventig maagden geëerd worden.

De begrafenis van de vermoorde geschiedenisleraar Samuel Paty was een even ingetogen als indrukwekkend moment, waarmee de Franse natie de essentiële waarde van de vrije meningsuiting ondubbelzinnig onderlijnde. Maar weinig media durfden het aan de karikaturen te publiceren die Paty in zijn les getoond had. En de voorzitter van de Franse Moslimcultus, die weliswaar de moord scherp veroordeeld had, zei dat de vrijheid van mening niet absoluut meer mocht zijn. In verre moslimlanden werd massaal betoogd, niet tegen wie in naam van hun geloof moordt, maar tegen president Emmanuel Macron, omdat die geen spotprenten wil verbieden.

George Floyd werd een universeel symbool, maar nergens in de wereld vonden betogers het de moeite om de nagedachtenis van Paty te eren. Als het met de radicale islam te maken heeft, kijken linkse activisten principieel de andere kant uit. Zo versterken ze de eeuwige slachtofferrol waarin fundamentalisten alle moslims willen opsluiten. De succesauteur Virginie Despentes verheerlijkte zelfs de moordenaars van de redactieleden van Charlie Hebdo als rebellen die de vertrouwde maatschappelijke orde verstoorden.

In sommige Brusselse scholen durven leraars het niet meer te hebben over Darwin, omdat zijn leer tegen het creationisme ingaat. Moslimkleuters maken hun klasgenootjes die een boterham met hesp eten bang dat ze zullen branden in de hel. Jonge meisjes wordt een hoofddoek opgezet en wijsgemaakt dat dat hun vrije keuze is. In Molenbeek werd vrijdag een leraar geschorst omdat hij een Mohammed-cartoon had getoond die Paty het leven had gekost. Het zijn belangrijke overwinningen voor de islamisten.

Opiniemakers bereiden hun de weg. Een observator stelde dat het Franse secularisme een 'achterhaalde nationale ideologie' was. Een andere verklaarde de moorden in de basiliek van Nice door de achterstelling van moslims in Frankrijk, 'die zich gekleineerd en niet gehoord voelen'. In Frankrijk pleiten sommigen ervoor de moslimgemeenschap niet nodeloos te schofferen met spotprenten. Zo zijn we niet ver meer van een verbod op blasfemie. Bert Anciaux steunde een paar jaar geleden al een wetsvoorstel in die zin, die iedere kritische bedenking over religie strafbaar zou worden.

Macron vreest dat de 6 miljoen Franse moslims op weg zijn een parallelle samenleving te vormen, met eigen religieuze voorschriften en regels De aloude universalistische droom ligt in duigen, waarbij autochtonen en allochtonen tot Franse burgers werden geassimileerd. De grote schuldige: het groeiende religieus fanatisme. Wie bedenkingen heeft bij die kwalijke evolutie, wordt als islamofoob afgebrand. Zo kan het fundamentalistische virus ongestoord verder woekeren. En dan komt er een dag dat we tegen die soumission enkel nog de Marseillaise kunnen zingen...