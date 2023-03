De allersaaiste, allerbelangrijkste trend

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

De wereldwijde bevolking veroudert zienderogen en die evolutie zal onze economie en arbeidsmarkt ontwrichten.

Arbeidsmarkttrends zijn moeilijk te voorspellen. Toch proberen consultants, journalisten en academici almaar sneller de volgende trend te spotten. Is het niet vreemd dat er een ingrijpende trend is die met quasi-zekerheid te voorspellen is, maar die we links laten liggen wegens te saai?

Vandaag doe ik een poging om u geïnteresseerd te krijgen voor de allersaaiste trend. Hij is welbekend maar onbemind: de wereldwijde bevolking veroudert zienderogen. Toch spitst u het best de oren, want die evolutie zal onze arbeidsmarkt en economie ontwrichten.

We weten al een tijdje dat de actieve beroepsbevolking in Europa en Japan krimpt. Ook in de VS verlaten evenveel mensen de beroepsbevolking als er bijkomen. Maar de verouderende bevolking is niet alleen een probleem in ontwikkelde landen. Dat is binnenkort ook het geval in China, Indonesië, Thailand en Vietnam.

Enkele statistieken van CEPAR, het Center for Population Ageing Research aan onze businessschool hier in Sydney: die landen tellen over 30 jaar evenveel mensen als vandaag, 1,9 miljard. Maar de bevolking ouder dan 60 jaar zal verdubbelen van 303 naar 609 miljoen. Veel van die groeilanden zullen oud zijn voor ze rijk worden.

Waarom moet u daarvan wakker liggen? Omdat een verouderende bevolking wereldwijde gevolgen heeft die u misschien niet verwacht, maar wel al voelt.

Een eerste slachtoffer is de productiviteitsgroei. Een verouderende bevolking zal in Europa in de komende 20 jaar ongeveer 0,2 procent productiviteitsgroei per jaar kosten. Voor u zegt ‘ha, een welgekomen einde aan de groei’, moet u beseffen dat productiviteitsgroei welvaart betekent. Om het met Paul Krugman te zeggen: ‘Productivity isn't everything, but, in the long run, it is almost everything’.

Het tweede slachtoffer is de inflatie. Als de actieve beroepsbevolking kleiner wordt, is er meer competitie voor arbeid en dus betalen we er meer voor. De kosten stijgen en dus ook de prijzen. Dat geldt niet alleen in België. Hetzelfde fenomeen in andere landen creëert een cumulatief effect.

Globalisering betekende in de voorbije 50 jaar dat we de kosten konden drukken door arbeid uit te besteden aan goedkopere productielanden. Die deflatoire tijden zijn voorbij. In 1997 waren productielonen in de VS ongeveer 40 keer zo hoog als in China, in 2001 was dat nog 26 keer, in 2021 4 keer. Het idee dat we de inflatie vlot weer naar 2 procent krijgen is misschien een illusie.

Wereldwijd humanitair probleem

De kosten van gezondheidszorg en pensioenen worden groter, met een steeds kleinere actieve beroepsbevolking om ze te financieren. Het gevolg is ontwrichte begrotingen. U wist natuurlijk al hoe groot dat probleem is voor de Belgische overheid, maar het is een wereldwijd humanitair probleem. Hoewel het armoedecijfer in Indonesië in 2019 minder dan 10 procent was, leeft 42 procent van de 60-plussers net boven of onder de armoedegrens.

Wat te doen? We hebben meer jonge mensen nodig en er moeten meer mensen aan de slag en langer werken. Investeer in adequate kinderopvang zodat beide ouders aantrekkelijke loopbanen kunnen uitbouwen. Neem obstakels weg voor gezinnen om meerdere kinderen te hebben. Voorzie in fertiliteitsondersteuning voor late beslissers. Ontwerp flexibele loopbanen zodat mensen op een gezonde manier zorgtaken kunnen combineren met werk. We zullen in toenemende mate voor oudere familieleden zorgen.

Maak werken na 65 financieel bijzonder aantrekkelijk. Investeer in levenslang leren zodat mensen een gevarieerde loopbaan tot op latere leeftijd kunnen uitbouwen. Leid jonge werknemers nu op zodat ze mee blijven met de nieuwste technologieën. Gerichte arbeidsmigratie is een noodzaak, maar bedenk dat je er andere economieën mee kunt ontwrichten. Globalisering is een voorwaarde voor productiviteitsgroei.