De disruptie is niet digitaal maar ecologisch

Disruptie doet onmiddellijk denken aan de digitale revolutie in onze samenleving: big data, artificiële intelligentie, doorgedreven robotisering. Overheden vertrappelen elkaar rond initiatieven om hippe ICT-start-ups te ondersteunen bij de incubatoren die in en rond steden als paddenstoelen uit de grond rijzen. Maar de uitdaging van de ecologische omwenteling is minstens zo groot, zo niet groter.

De milieuheffingen zijn dus nog niet hoog genoeg? Allicht. Maar de kern van het probleem is dat de middelen beter kunnen worden besteed.

Vorige week nog, tijdens het staatsbezoek van de koning aan India, teisterde een gigantische smogwolk de regio rond Delhi. Ondanks de economische ontwikkeling van het land wordt luchtverontreiniging nog onvoldoende aangepakt. De wereldwijde CO2-uitstoot gaat nog steeds in stijgende lijn. Ook in eigen land is de weg naar een koolstofarme economie nog veraf.

Het zijn problemen die een globale aanpak vergen, maar die veel te vaak vanuit een defensieve hoek worden benaderd. Meer regelgeving en hogere boetes bij overtredingen. De vervuiler aan banden leggen en doen betalen. Het past in een economische logica: verhoog de prijs, reken de negatieve externaliteiten door en het gedrag zal wijzigen. Denk aan de invoering van de koolstoftaks of de voorstellen voor rekeningrijden om de fileproblematiek op te lossen.

De hardnekkigheid waarmee zulke oplossingen als wondermiddel worden verdedigd, blijft verbazen. Prijsstijgingen moeten al erg fors zijn, willen ze tot gedragsveranderingen leiden. De stijging van de accijnsprijzen voor fossiele brandstoffen heeft het autogebruik niet verminderd. We stellen niet minder vrachtverkeer vast op onze wegen sinds de invoering van de kilometerheffing.

Sociaal schisma

De milieuheffingen zijn dus nog niet hoog genoeg? Allicht. Maar de kern van het probleem is dat de middelen beter kunnen worden besteed. Door investeringen in alternatieve technologieën aan te moedigen. Want het gedrag louter aansturen met prijsverhogingen zonder alternatieven aan te bieden, zal enkel leiden tot een sociaal schisma tussen wie het zich kan veroorloven en wie niet.

De eindigheid van ruimte en grondstoffen op deze planeet is een vaststaand feit. Het transitieproces naar een circulaire economie moet worden ingezet: kostbare grondstoffen niet langer uitputten, maar hergebruiken of er alternatieven voor zoeken. Internationale instellingen ramen enkel al de investeringen die nodig zijn om de energietransitie te realiseren op tientallen biljoenen tegen 2050. Is die uitdaging dan niet groot genoeg om een groene investeringsgolf te ondersteunen?

Op de kapitaalmarkten is er ruimte voor een nieuwe niche: groene fondsen.

Het gaat om erg kapitaalintensieve projecten met een langetermijnhorizon en een hoger risico. Zonder duwtje in de rug zullen ze moeilijk van de grond komen. Industriële spelers krijgen zulke projecten zonder de-risking niet aan hun aandeelhouders verkocht. Voor banken is het zeker niet evident om het spaargeld op grote schaal te mobiliseren. Liquiditeits- en kapitaalvereisten verhinderen dat.

Op de kapitaalmarkten is er bijgevolg ruimte voor een nieuwe niche: groene fondsen. Her en der duiken al groene obligatieleningen op. Wellicht is er ook een draagvlak voor groene aandelenfondsen. Liever een deel van het inkomen beleggen in bedrijven die zoeken naar mogelijke milieuoplossingen voor morgen dan het te moeten afstaan aan heffingen allerhande zonder duidelijke bestemming van die middelen. Tijd voor een groen incubatorfonds?