De economische opleving zal digitaal zijn

Zelfs een bosbrand heeft voordelen. Wat lijkt op een blinde verwoesting is ook de creatie van nieuwe habitats met een grotere biodiversiteit. Hoe erg de situatie ook is, wie met ondernemingszin vooruitkijkt, heeft het bij het rechte eind. Al moet er ook echt gehandeld worden.

Onze zes regeringen begeven zich in een wanstaltig haasje-over naar een economische recessie. Die crisis is internationaal en onafwendbaar. Maar, net zoals een bosbrand nieuw leven een kans geeft, biedt ook de coronacrisis kansen. Er zullen winnaars en verliezers zijn. Bedrijven en overheden maken vandaag keuzes die hen in het ene of het andere kamp doen belanden.

Ik wil een lans breken voor de digitale sector, een van de belangrijkste keuzes die we moeten maken. Zetten we er op in of niet? Een digitale revolutie heeft de voorbije decennia het economische landschap compleet hertekend. Zowel het gedrag van consumenten, de samenstelling van beurzen als de werking van bedrijven zijn getransformeerd. Wie die rit al spannend vond, zet zich het best schrap. Want door de coronapandemie schakelen we enkele versnellingen hoger. De - wederom 'roaring' - twenties dienen zich aan als een turbulent decennium, waarin de explosie van digitale innovatie een hoofdrol speelt.

Het effect van innovatie in oorlogstijd is bekend. De Tweede Wereldoorlog bracht ons meer nucleaire technologie en de eerste elektronische computers. We mogen een gelijkaardige bloei van innovatie verwachten midden in de chaos die deze crisis ons zal nalaten. Niet enkel omdat de gezondheidscrisis dat vraagt, maar ook omdat bedrijven zich noodgedwongen op een doorgedreven digitalisering storten. Wie nog niet stevig op digitale transformatie had ingezet, kreeg in maart de rekening gepresenteerd.

Overheden hebben de sleutel tot de creatie van succesvolle, digitale ecosystemen.

E-commerce barst uit haar voegen, net als videoconferencing. Studenten migreren collectief naar online educatieplatformen, telegeneeskunde staat voor haar doorbraak en allerlei AI- en AR-toepassingen worden ontwikkeld om mensen door liften en parkeergarages te loodsen zonder dat ze op een knop moeten duwen. En dan hebben we het nog niet over Netflix, Fortnite, Youtube en co, die ons de frisse pint op het terrasje of de barbecue met vrienden moeten doen vergeten. Maar de belangrijkste trend die experten aanstippen, is de digitale acceleratie die CIO's en CTO's in de steigers aan het zetten zijn. Talmen is geen optie meer, het is digitaliseren of verdwijnen.

Overheidsprogramma's

Dat is een klimaat waar overheden veel mee kunnen. Landen als China, Israël en de VS weten dat al. Het is geen toeval dat ze met hun start- en scale-ups digitale dominantie hebben bereikt. Dat is het gevolg van sterke en grootschalige overheidsprogramma's. Van doelgericht investeren en stimuleren, van ambitie en daadkracht.

Zonder het Amerikaanse leger was Silicon Valley er nooit geweest. Zonder de planmatige aanpak van het partijbureau in Peking hadden bedrijven als Tencent, JD.com en Alibaba nooit hun gigantische proporties bereikt. Toen ik enkele maanden geleden in Israël was om start-ups te bezoeken viel het woord 'government' in elke pitch.