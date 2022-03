De enen en de anderen

De polarisering in de samenleving blijft groeien, nu met de oorlog in Oekraïne als aanjager.

De columns die ik voor deze krant en voor het tijdschrift de lage landen mag schrijven, zijn een inspiratiebron geweest voor een schrijfsel van wat langere adem: een essay met de titel 'Antipode'. Het verschijnt terwijl u dit leest. Het boek(je) is niet zozeer een bundeling van columns, maar wel uitgediepte beschouwingen die hier eerder de revue passeerden.

‘De inval van Rusland in Oekraïne heeft de wereld veranderd’, zo kondigde deze krant haar belangwekkende oorlogsdebat aan.

'Antipode' is de vrucht van de leerstoel Willy Calewaert aan de VUB, die ik mocht bekleden in het wel zeer bijzondere academiejaar 2020-2021, ook zonder omhaal gekend als coronajaren. Aanvankelijk mikte ik met het ereambt op een reeks minicolleges over de groeiende polarisatie. Mijn dada.

Ik zou het woord geven aan militanten uit vier domeinen: ultrarechts, woke, islamisme en klimaat. Een voor een hete hangijzers die leiden tot verdeeldheid in de samenleving: de ene groep wordt de antipode van de ander. Op gespannen voet tot het uiterste gedreven of elkaar negerend in de eigen bovenste beste bubbel. Die stemmen uit de ‘onderbuik’ een forum geven was mijn ambitie, tot de pandemie er anders over besliste.

Gezondheidscrisis

De gezondheidscrisis versterkte alleen wat er al was: verdeling. We zagen het de voorbije jaren bij verschillende, soms grootschalige protesten tegen onderdelen van het establishment zoals bij het Nederlandse boerenprotest, de Franse gilets jaunes en de internationale milieubeweging Extinction Rebellion. Daar kwamen recent nog de zelfverklaarde vrijheidsstrijders bij, corona-ontkenners die lijnrecht tegenover wetenschappers staan. Harder, ruwer. Met het complotdenken bijna als vaste prik. En de booster in dit alles? De Oekraïneoorlog. ‘De inval van Rusland in Oekraïne heeft de wereld veranderd’, zo kondigde deze krant haar belangwekkende oorlogsdebat aan.

Aan de randen van de samenleving ontstaan extreme posities. Tegen moslims, tegen migranten, tegen ongelovigen. Tegen vluchtelingen uit het Zuiden of het Midden-Oosten. Tegen is in.

En of de wereld veranderd is. Aan de randen van de samenleving ontstaan extreme posities. Tegen moslims, tegen migranten, tegen ongelovigen. Tegen vluchtelingen uit het Zuiden of het Midden-Oosten. Tegen is in. Voor- en tegenstanders nemen scherpe posities in waarbij breuklijnen zich zo onoverkomelijk groot lijken af te tekenen dat de jaren 30 weer lijken op te duiken. Dat klopt gedeeltelijk, maar toen waren de uitersten met twee, nu met meer.

In mijn essay breng ik de opkomende excessen onder in een kwadrant: ultrarechts, de wokebeweging, het islamisme en klimaat. Geen van de vier antipoden vormt een monolithisch geheel, maar is een bont amalgaam. Antipoden hebben diverse lagen bij wie de luchtdruk toeneemt op sociale media, met de bekende gevolgen: cyberpesten, haatspraak, trolgedrag, haatdragende memes. En desinformatie uiteraard. Het kompas van de polarisatie wijst naar hashtags die het midden almaar verder onder druk zetten en de kieskaarten dooreenschudden: zal CD&V überhaupt boven 10 procent uitkomen? Zal Groen niet knikken op de kiesdrempel?

Boekenverbranding

Bij zoveel vragen komt de geschiedenis terug. In het Duitsland van de jaren 20 en 30 was niet alleen de NSDAP een rijzende ster aan het politieke firmament. Aan de overzijde van het spectrum was er de communistische partij die, zij het minder spectaculair, ook de ene na de andere verkiezingsoverwinning aaneenreeg. In november 1932 hadden beide extremistische partijen onder elkaar de meerderheid in het parlement. Waardoor het systeem van ‘gematigde’ regeringen de facto onwerkbaar werd.

Op 10 mei 1933 vond in Berlijn de omineuze boekverbranding plaats. Alle boeken die niet pasten in de canon van de nazi’s werden op de brandstapel gegooid.