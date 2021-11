De erfenis van een kind

Elk kind krijgt een erfenis mee waar hij mee moet leren leven.

Of we nu jong of oud zijn, met ouders die (nog) leven of niet: we zijn allemaal kinderen of kleinkinderen van. Misschien wel van de kolonie of van migratie, van collaboratie, van het verzet, van de Holocaust, van het kalifaat. Dan wel kinderen van klimaatverandering, van het kapitaal, van weelde en armoede, van gelovigen of ongelovigen. Van Adam of Darwin. En van weeskind tot pleegkind, allemaal hebben we ouders. We kiezen niet wie ons maakt en hoe een opvoeding ons willens nillens vormt. Ouders, belasten ze hun nazaten of net niet. Wie zal het zeggen?

Tanné Bogaerts, kind van extreemrechts en auteur van het pas verschenen gelijknamig boek weet het ook niet. En maar goed ook. Temeer omdat ze bezig is met de mens die ze aan het worden is. Al deelt ze in de krant De Morgen ook haar twijfels over wie ze dan wel is: 'Ik heb die opvoeding gehad, wat zit er nog in mij?’

Een kind zijn van zit niet per se in jou, maar je draagt wel die schier onmogelijk af te schudden bagage met je mee. Je bent versmolten met je ouders en de keuzes die ze al dan niet gedwongen maakten. Ik neem mezelf als voorbeeld, als kind van migranten was de landverhuizing niet mijn keuze evenmin mijn verdienste. Laat staan een misdrijf, zoals het in uiterst rechtse kringen wordt gepercipieerd. Ben ik een last of te gast? Als kind en kleinkind van het Marokkaanse verzet tegen de koloniale bezetters ben ik bovendien altijd op mijn hoede. Ik leerde vroeg te leven met die vraag, op veel plaatsen waar ik kom: is er een uitweg? Op je qui-vive zijn, dat is ongetwijfeld ook de erfelijke belasting van een kind van Sefardische joden.

Je bent versmolten met je ouders en de keuzes die ze al dan niet gedwongen maakten.

'Niets aan het toeval overlaten is een deel van mijn identiteit geworden', zegt filosofe Alicja Gescinska in Knack Weekend. Gescinska is van Poolse afkomst en kind van vluchtelingen. 'Door mijn achtergrond heb ik altijd het gevoel dat ik geen steken mag laten vallen. Als ik een manuscript inlever, moet dat tot in de puntjes verzorgd zijn. Zie ik een kans, dan grijp ik die. En hoe meer ik bereik, hoe meer ik wil teruggeven aan de maatschappij.' Gescinska heeft nog maar eens gegeven, dit najaar alleen stelt ze twee nieuwe boeken voor.

Teruggeven, in de vorm van muziek, boeken, wetenschap is ook vaak eigen aan de kinderen van. Als ware het een schuld die ze moeten aflossen, meegedragen uit een verleden dat niet het hunne is. Je leeft een dubbelleven, dat van jezelf en van jouw ouders. En in dat dubbelleven muteer je tussen de pus van hun pijnen, tussen de weeën van hun kracht. Als je daar wat kritisch over schrijft, dreig je verguisd te worden. Zo wordt Tanné Bogaerts op sociale media verweten haar ouders ‘te kak te zetten’. Ze zou ‘haar moeder verkopen voor zoete broodjes'.

Zo verging het ook de Nederlandse Lale Gül, die een boek schreef over haar streng islamitische ouders. Gül werd bejubeld door (extreem)rechts, en uitgespuwd door haar ‘eigen gemeenschap’, die haar ziet als een nestbevuiler. Want een kind van is nooit louter een kind van één ouderpaar, het is een kind van een gemeenschap. De gemeenschap van het Grote Gelijk. Maar het zijn net die verhalen die we nodig hebben, kritisch van binnenuit. Of zoals Bogaerts ontwapenend stelt: 'Horizonversmelting, dat wil ik. Met elkaar praten zonder vast te blijven zitten in ons grote gelijk. Nu zit iedereen nog zo vaak in die eigen kamers, met de ramen en deuren dicht. En dan begint het te stinken natuurlijk.'