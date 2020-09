De hele coronacrisis lang al worstelt ons land met adviseurs en adviesraden. De oorzaak van die worsteling ligt in een verkeerd begrip van de adviesrelatie. De essentie van advies is vertrouwen. Dat vereist dat de adviseur in de schaduw blijft.

In mijn vorige column onderzocht ik waarom politici er alle belang bij hadden medische experts naar het voorplan te schuiven. Politici hebben tijdens een pandemie weinig te winnen voor het voetlicht. Medische experts werden er bijzonder gretig op uitgestuurd. Ze deelden hun advies aan de regering mee in een adviesraad, beantwoorden daarna soms mee vragen op een persconferentie, om vervolgens in de pers nog eens haarfijn uit de doeken te doen wie welk advies niet precies had opgevolgd. Sommigen van die adviseurs leken bijzonder enthousiast de publieke fora op te zoeken, terwijl andere luidop in duidingsprogramma’s zaten te vloeken dat ze daar eigenlijk niet hoorden te zitten.

Schermvullende weergave Frederik Anseel

Die laatsten hebben gelijk. Als een adviesrelatie effectief wil zijn, moet de adviseur er vrede mee nemen dat hij op de achtergrond moet blijven. De adviesrelatie bestaat bij de gratie van vertrouwen en discretie. De adviseur kan raad influisteren, informatie voorleggen, contacten leggen en nieuwe personen introduceren. Hij kan roepen, vloeken, dreigen, zalven en smeken, maar daar stopt het. Het is de beleidsmaker die de beslissing neemt.

In het bedrijfsleven laten CEO’s zich omringen door allerhande adviseurs, maar ultiem beslist de CEO. Dat is de verantwoordelijkheid waarvoor hij betaald wordt.

Dat geldt ook in het bedrijfsleven. CEO’s laten zich omringen door allerhande adviseurs, maar ultiem beslist de CEO. Dat is de verantwoordelijkheid waarvoor hij betaald wordt. Dat impliceert dat beleidsmakers of CEO’s niet alleen de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de uiteindelijk beslissing, maar ook verantwoordelijk zijn voor de communicatie ervan. Daarbij kunnen ze verwijzen naar het advies dat ze ingewonnen hebben, maar ze kunnen er ook steeds voor kiezen dat advies naast zich neer te leggen.

Helikopteroverzicht

De beleidsmaker heeft het helikopteroverzicht. Hij heeft informatie die de adviseur niet noodzakelijk heeft. Medisch advies is maar één bron van informatie. Er zijn ook andere economische, juridische, maatschappelijke en internationale politieke overwegingen die de beleidsmaker moet meenemen in zijn beslissing.

De adviseur kan ervoor kiezen zijn advies toch publiek te maken en zo de beleidsmaker voor schut zetten. Daar stopt de adviesrelatie.

Wat dient de adviseur te doen als zijn advies niet gevolgd wordt? Niets. Hij zwijgt. Hij kan op zijn hoofd staan, maar een effectieve adviesrelatie vereist dat hij zwijgt om het wederzijds vertrouwen te behouden. Natuurlijk, de adviseur kan die ijzeren wet aan zijn laars lappen. Hij kan ervoor kiezen zijn advies toch publiek te maken en zo de beleidsmaker voor schut zetten. Daar stopt de adviesrelatie. In een normaal land toch. In maffiakringen kan je de volgende morgen een paardenhoofd in je bed vinden.

De verwijzing naar de 'Godfather'-maffiaverhalen is niet toevallig. Als we willen leren hoe zowel adviseur als geadviseerde zich moet gedragen in een effectieve adviesrelatie, dan kunnen we veel leren van de Consiglieri. De Consigliere is een vertrouweling van de familie, die de clanbelangen dient. Hij staat dicht bij de nummer 1, maar weet dat hij nooit de opvolger kan zijn. Hij heeft geen persoonlijke ambitie. Zijn rol in de schaduw staat ten dienste van de familie. Hij waarschuwt de Don als er onvrede heerst. Hij tempert al te agressieve of overmoedige beslissingen, maar ultiem heeft hij niets te zeggen.

Schaduwrol

Richard Hytner, de nummer 2 van Saatchi & Saatchi, was ooit Europees CEO van hetzelfde bedrijf, maar voelde zich beter in de schaduwrol. In zijn boek ‘Consiglieri: leading from the shadow’ legt hij uit hoe je als adviseur ontzettend veel invloed kan hebben op beleid, zolang je er vrede mee neemt je in de schaduw te bewegen.