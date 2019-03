De gazetten van Antwerpen

Vreemd toch dat alles wat met Antwerpen te maken heeft meteen wereldnieuws is in Vlaanderen. Dat bleek weer eens toen bekend raakte dat Antwerpen voor het eerst een meerderheid bewoners van allochtone herkomst heeft. Dat grote nieuws stond vorige week in alle Vlaamse kranten. Het aantal autochtonen zou nog maar 49,9 procent van de bevolking bedragen.

Schepen Tom Meeuws (sp.a) kwam meteen op Radio 1 zeggen dat we vooral niet verkrampt mochten reageren. Het Vlaams Belang zag de triomf van het gevreesde multiculturalisme. Iedereen had zijn eigen, voorspelbare mening. In alle Vlaamse media kwam de Antwerpse demografische aardverschuiving uitgebreid aan bod.

Jammer dat niemand het interessant leek te vinden even met Brussel te vergelijken. Daar is sinds een decennium meer dan 60 procent van de inwoners van allochtone herkomst. Met passanten zonder papieren erbij zou dat zelfs oplopen tot 80 procent. Geen wonder dat Brussel de meest diverse stad ter wereld is, na Dubai. Een ware toren van Babel. Een fenomeen op wereldvlak, waar Vlaamse journalisten van wegkijken. Voor hen is Brussel slechts nieuws bij een schandaal of een aanslag.

Eigenlijk is Antwerpen door de Vlaamse media al lang tot hoofdstad uitgeroepen. Het beste bewijs daarvan is de nakende verhuizing van de nieuwsredacties van De Persgroep (VTM, Het Laatste Nieuws en De Morgen). Het nieuwe News City-gebouw komt op het Kievitplein, dat zo het toekomstige journalistieke centrum van Vlaanderen wordt, samen met het Mediahuis op de Linkeroever van waaruit Het Nieuwsblad bericht.

Ook de Vlaamse media houden hoe langer hoe minder de vinger aan de Brusselse pols.

Zo worden, op De Standaard en De Tijd na, bijna alle kranten gazetten van Antwerpen. In geen enkel ander land is dit denkbaar: nieuwsredacties die wegtrekken uit de hoofdstad en zich bewust verwijderen van politieke machtscentra en parlementen. Blijkbaar vindt De Persgroep dat de hoofdstad van de provincie Antwerpen belangrijker is dan die van België, Vlaanderen en Europa. Kwatongen vertellen dat de burgemeester van Antwerpen een aantrekkelijk voorstel zou gedaan hebben waaraan De Persgroep niet kon of wou weerstaan.

Weg met Brussel

Ooit was er sprake van dat de VRT Brussel zou verlaten. Dat gebeurde gelukkig niet. Men zag op tijd de symbolische betekenis van zo’n rampzalige beslissing in. Weg uit Brussel betekende zoveel als Weg met Brussel. Maar het is lang geleden dat flaminganten in koor schreeuwden nooit hun hoofdstad te zullen loslaten.

Niets mis met een verhuizing van de Wetstraat naar het Kievitplein, maar vanuit een stad die zichzelf graag ‘metropool’ noemt, zal de neiging bij journalisten steeds groter worden om Brussel meer en meer als buitenland te zien. En te vergeten dat het inwonertal van Antwerpen samen met dat van alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden ver onder dat van Brussel blijft. Dat bedraagt momenteel meer dan 1,2 miljoen. Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Brugge komen samen aan iets meer dan 1 miljoen.

Veel Vlamingen weten niet hoezeer Brussel evolueert. Het beeld dat de meesten ervan hebben blijft vertekend door verouderde clichés en vooroordelen.

Superdiversiteit is merkbaar in veel grootsteden, maar in Brussel hebben de bewoners uit meer dan 180 verschillende landen ervoor gezorgd dat de aloude opdeling over de twee gemeenschappen van dit land totaal voorbijgestreefd is. Dat is een bijzonder interessante ontwikkeling, waarvan de gevolgen al bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen zichtbaar waren. Nieuwe, jonge verkozenen maken van Brussel een opwindende stad met heel veel mogelijkheden in wording.

Dat was ook de conclusie van een interessant manifest dat vorige maand door de tweetalige Brusselse denktank Aula Magna werd voorgesteld. Weer viel op hoe dat amper aandacht kreeg in de Vlaamse pers. De groep denkers analyseert zonder taboes zowel de zwakke als de sterke punten van Brussel. Als de stad erin slaagt zich te ontdoen van de verouderde gemeentelijke structuren en vervelt tot een eengemaakte grootstad, heeft ze alles om de onbetwiste hoofdstad van Europa te worden.