De grootste politieke uitdaging is het klimaat

De klimaatverandering is zonder twijfel de grootste uitdaging van deze eeuw . Ze moet een veel prominentere rol spelen bij de komende Vlaamse, federale en vooral Europese verkiezingen. Maar ecologische partijen zijn er de afgelopen jaren in geslaagd het draagvlak voor de noodzakelijke, grote maatschappelijke omwenteling te verkleinen door hun ongerijmde dogmatische houding op het vlak van nucleaire energie. Dat valt alleen maar te betreuren.

De snelheid waarmee de aarde opwarmt en de voorspelbare disruptieve gevolgen wereldwijd baren ernstige zorgen. Klimaatverandering is eerst en vooral een probleem van risicomanagement , zeggen de klimaateconomen Gernot Wagner en Martin Weitzman. Een analyse die ik deel. Door zijn omvang lijkt het probleem een verlammend effect te hebben op individuele politici, die niet verder kijken dan de volgende verkiezingen. Uit angst voor boze kiezers, veelal opgezweept door populisten en klimaatontkenners, zijn ze niet in staat mensen te overtuigen met een langetermijnvisie die onze planeet leefbaar houdt en de creatie van welvaart op een nieuwe leest schoeit.

We hebben politici nodig die een klimaatbeleid willen voeren dat stoelt op wetenschappelijk toekomstdenken. In alle sectoren zijn meer inspanningen nodig om de klimaatdoelstellingen van de EU tussen 2030 en 2050 te verwezenlijken, vooral in de bouw, de transportsector en de land- en bosbouw, blijkt uit een recent rapport van de adviesraad. De Europese Klimaatwet riep die in 2021 in het leven om wetenschappelijk advies te geven en de klimaatinspanningen op te volgen. De adviesraad waarschuwt dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn als de EU haar doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 wil bereiken.