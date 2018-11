De grote kloof tussen de VS en Europa

In Noelsspeak spreekt econoom en Econopolis-stichter Geert Noels zich maandelijks onomwonden uit. Vandaag heeft hij het over de slechte beursmaand oktober.

Oktober 2018 was de slechtste beursmaand sinds 2008. Er is niet één schuldige voor die correctie. Sinds het begin van het jaar zit er zand in het economische raderwerk. Daar is in de eerste plaats de Amerikaanse president Donald Trump voor verantwoordelijk, door de handelsoorlog met China op de spits te drijven. Dat zette de opkomende markten sterk onder druk. Ook enkele sectoren werden bijzonder geviseerd, zoals de autosector en zijn toeleveranciers. Sinds Nieuwjaar noteren Europese aandelen 10 procent lager, Belgische 15 procent lager en Amerikaanse stabiel.

Wat Europa vooral moet verontrusten, is dat aandelen in hun geheel vrijwel niets hebben opgeleverd in de afgelopen vijf jaar. Die periode was nochtans economisch niet slecht én bovendien kocht de Europese Centrale Bank (ECB) alle schuldproblemen op en joeg ze risicoactiva aan. Als je in zo’n periode geen vooruitgang kan boeken, scheelt er iets. Ter vergelijking, de Amerikaanse beurs won in die tijd 50 procent.

Het verschil over de jongste tien jaar is nog groter tussen de VS en Europa. En dat is toe te schrijven aan twee met elkaar verbonden factoren. Ten eerste hebben de VS een betere winstgroei gekend dan Europa. Dat verschil verklaart zo’n 80 procent van het prestatieverschil. De Amerikaanse beurs is dus te duur, tenzij de winsten daar verder versnellen ten opzichte van die in het oude continent. Ten tweede hebben de Verenigde Staten een overontwikkelde technologiesector en Europa heeft een overontwikkelde bankensector. De eerste kent een sterke winstgroei, de andere het tegenovergestelde. En dat verklaart dan weer het eerste element.

Samengevat: de Amerikaanse economie en beurs werden na de crisis gered door de dynamiek van de technologiesector en enkele gigabedrijven. Europa wordt afgeremd door onopgeloste financiële problemen. Te veel schulden, te grote banken, te veel overheidsuitgaven, te weinig innovatie en creatieve disruptie.

Het recept van de ECB past eerder bij een economisch rusthuis dan bij een competitieve economie.

Een tweede ‘kloof’ legt de vinger op de wonde. De rente in Europa bleef de afgelopen vijf jaar kunstmatig laag, door ECB-voorzitter Mario Draghi’s ‘Whatever it takes’. Toch heeft dat geen nieuwe economische dynamiek teweeggebracht. Het heeft enkel de hervormingen uitgesteld. De ECB heeft schuldpapier opgekocht ten belope van 40 procent van het bruto binnenlands product van de eurozone. Ze heeft daarmee niets fundamenteel bereikt, behalve een gigantische ‘moral hazard’. In de afgelopen drie jaar was de ECB bijvoorbeeld de enige koper van Italiaans papier, de Italianen zelf waren ‘happy sellers’.

Nu de groeivooruitzichten neerwaarts worden bijgesteld en de financiële markten nerveuzer worden, zal het niet lang duren of men grijpt terug naar de recente recepten: de rente laag houden, schuldpapier opkopen en praten. Helaas is dat geen recept voor een competitieve economie, maar eerder voor een economisch rusthuis.

De Amerikanen zijn sterk in het exporteren van hun problemen. Dat was zo met de subprimecrisis, en het is opnieuw zo met de handelsoorlog. Maar de economische boemerang zal binnen enkele maanden terugkomen in de vorm van een hogere inflatie en een vertragende economie. Trump zet nu al de Amerikaanse centrale bank onder druk (‘telkens als wij iets goeds doen, verhoogt de Fed de rente’), en dat zal niet milderen.