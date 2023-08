De impasse van de ontkenning in Berlijn

De Duitse regering doet wat denken aan de film 'Fight Club'. Terwijl alles rond haar instort, ziet ze geen vuiltje aan de lucht.

Een van mijn favoriete rockbands is Pixies, de helden van de melodieuze garagerock. De successong 'Where is my Mind' verwierf tien jaar na het uitbrengen ervan een plek in de muziekgeschiedenis als begeleiding van de slotscène van de film 'Fight Club'. Een scène die perfect past bij de politieke zomer in Berlijn.

In de finale van 'Fight Club' staat de verteller (Edward Norton), die zichzelf net een kogel in de nek heeft geschoten, naast zijn vriendin Marla Singer (Helena Bonham Carter) voor een enorm raam met uitzicht op de skyline. Hij zegt: 'Trust me, everything will be fine... You just met me at a very strange time in my life.' En buiten stort de hele wereld in, terwijl je 'Where is my Mind' van Pixies hoort.

De slotscene van 'Fight Club', met muziek van Pixies.

De afgelopen week in Duitsland had wat weg van 'Fight Club'. Bij twee toppolitici klonk het: 'Trust me, everything will be fine.' Volgens minister van Economische Zaken Robert Habeck is er niets aan de hand met de Duitse economie. Duitsland is voor hem zeker geen zieke man, alleen wat te weinig getraind. Bondskanselier Olaf Scholz verwacht geen recessie, maar bloeiende economische landschappen, nu een Taiwanese chipproducent Duitsland tot het Europese mekka voor buitenlandse directe investeringen maakt. Ik hoor Pixies al.

Vooral Scholz raakte in zomerinterviews niet uitgepraat over dat goede nieuws. Gevraagd naar de de-industrialisering antwoordde de kanselier dat het goed was dat Duitse bedrijven ook in het buitenland investeerden. De realiteit is dat die bedrijven verdwijnen. Over de problemen in de exportsector zei Scholz dat hij ervoor pleit dat Duitsland een succesvol exportland blijft. Zoals ik ervoor pleitte dat Hertha Berlijn het afgelopen seizoen niet zou verdwijnen uit de eredivisie...

De Duitse politiek lijkt de behoefte van de Duitsers aan romantische ontspannende films op zondagavond te willen vervullen. 'Gute heile Welt', de wereld door een roze bril. 'Trust me, everything will be fine.'

De Duitse media smulden de afgelopen dagen ook van cijfers over de uitgaven van politici voor foto’s, kappers en visagisten. Voor het hele kabinet zijn die kosten in 2022 met 80 procent gestegen naar 1,5 miljoen euro. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock geeft per jaar bijna 140.000 euro uit voor een visagiste. Maar zelfs de best gestylede verpakking is maar zo goed als de inhoud.

De 'barbiesering' van de Duitse politiek werkt deze zomer niet. De regeringspartijen zakken verder in de opiniepeilingen en zouden nu geen meerderheid meer halen.

Een nieuwe immigratiewet, lng-terminals en buitenlandse investeringen in een microchipfabriek zijn drie voorbeelden van positieve ontwikkelingen. Alleen hebben die ontwikkelingen tijd nodig om een positieve impact te laten zien. De ogen sluiten en doen alsof de lange lijst van grote problemen niet bestaat, helpt niet om ze op te lossen. Het zal nog een tijdje duren voor Duitsland zich kan bevrijden uit de impasse van de ontkenning.