De karaktermoord op Els Ampe...

Het is verbazend hoe snel in deze zelfverklaarde verlichte 21ste eeuw een vrouw een stempel krijgt.

Het was een van de meest vileine afrekeningen van de afgelopen tijd, het artikel in De Standaard waarin Els Ampe, parlementslid en kandidaat-voorzitter bij Open VLD, werd gefileerd door voornamelijk anonieme partijgenoten. 'Hier past een psychiater', stond in de inleiding van het oorspronkelijke stuk. Wat verder stond: 'Het onbegrip doet naar psychiaters verwijzen.' Partijgenoot Guy Vanhengel deed daar op Twitter een medische analyse bovenop. Hij verwees naar het Dunning-Krugereffect, dat omschrijft hoe incompetente mensen hun eigen capaciteiten overschatten en zichzelf bovengemiddeld competent wanen. In Het Laatste Nieuws stond in een titel dat Ampe blijft 'doorrazen', als in raaskallen, bazelen, wauwelen of ijlen.

Beide kranten pasten hun versies achteraf aan met minder misogyne bewoordingen. Maar wie even snuistert op Google vindt de oorspronkelijke artikels terug. Het digitale geheugen vergeet geen faux pas en toont hoe in eerste instantie wordt gereageerd op een vrouw die een discutabele opinie uit.

Hoe snel, zelfs in deze zelfverklaarde verlichte 21ste eeuw, een vrouw die fors uit de hoek komt een stempel krijgt opgedrukt, is opvallend. Ik zie bijna dagelijks mannen die de ene na de andere scherpe, onzinnige, van de pot gerukte of zelfs gevaarlijke mening poneren. Zelden wordt ze een vage psychische stoornis toegedicht.

Poneer een straffe mening, schop tegen de schenen, ga in tegen de gangbare opinie en je wordt weggezet als een 'doorrazende hysterica, rijp voor de psychiatrie'.

Dat is anders bij vrouwen. Poneer een straffe mening, schop tegen de schenen, ga in tegen de gangbare opinie en je wordt weggezet als een 'doorrazende hysterica, rijp voor de psychiatrie'. Ruim 15 jaar geleden, nadat ik undercover was gegaan in Molenbeek, hoorde ook ik thuis in de psychiatrie, volgens een politicus uit Brussel. Of hoe censuur een psychologisch en achterbaks kantje kan krijgen. Want die vrouw die 'alle controle kwijt is' moet uiteraard tegen zichzelf beschermd worden. Liefst door haar monddood te maken. Het is voor haar eigen bestwil, meneer.

Die infame praktijken zijn niet nieuw. Rond 1880 beschreef Jean-Martin Charcot, een van de grondleggers van de neurologie, hysterie als een neurologische aandoening. Dat was op zich al een verbetering, want voordien werden zulke mensen omschreven als 'bezeten door demonen'. Hij voegde meteen toe dat vrouwen daar veel vatbaarder voor zijn. De baarmoeder werd in die tijd gezien als de bron van heel wat mysterieuze aandoeningen.

Dat en Freuds fascinatie voor het thema zetten de poort open voor een nieuw gamma van onderdrukking van vrouwen. Voortaan liep elke vrouw die de normen en waarden in vraag stelde of een eigen plaats opeiste het risico te worden weggezet als 'mentaal onevenwichtig'. In 1908 werden de suffragettes in de London Times bestempeld als hysterica's. Een onderdrukking niet langer gefundeerd in het woord van God maar door de wetenschap.

Je zou denken dat ruim een eeuw later het mannelijke denken toch al een zekere evolutie heeft doorgemaakt. Niet dus.