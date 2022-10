De komende pensioenfactuur verdient iets meer interesse

Het is verbijsterend met welk gemak minister van Pensioenen Karine Lalieux voorbijgaat aan de budgettaire uitdaging in ons pensioenstelsel.

Berekeningen van het Planbureau plaatsten vorige week de pensioenhervorming van de federale regering in perspectief. Ze zou de toekomstige pensioenfactuur niet inperken, maar nog licht verhogen. En ze zou niet meteen veel mensen aanzetten om langer aan het werk te blijven. In het beste geval gaat het om zo’n 10.000 oudere werkenden. Daarmee blijkt deze pensioenhervorming - niet echt onverwacht - een maat voor niets als het gaat om het veiligstellen van de financiële houdbaarheid van ons pensioenstelsel.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) nuanceerde die analyse door erop te wijzen dat haar hervorming dus bijna budgettair neutraal is. Meer nog, ze las in de analyse een bewijs dat er een limiet zit op de mogelijkheden om mensen langer aan het werk te houden. Dat is vanuit Belgisch perspectief ronduit bizar. In België stoppen we gemiddeld nog altijd opmerkelijk vroeg met werken.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ligt de effectieve pensioenleeftijd van de Belgen gemiddeld op 60,5 jaar. Dat blijft bij de laagste onder de klassieke industrielanden. In Nederland werken mensen gemiddeld drie jaar langer, in Zweden bijna vijf jaar langer. In de klassieke industrielanden waar het langst gewerkt wordt, Nieuw-Zeeland en Japan, bedraagt de gemiddelde werkelijke pensioenleeftijd zelfs 67 jaar.

De vroege effectieve pensioenleeftijd in ons land weerspiegelt zich in een erg lage werkzaamheidsgraad van ouderen. Van de 60- tot 64-jarigen is in België nog amper 38 procent aan het werk. In Nederland is dat 65 procent, in Zweden zelfs 68 procent. Er is geen enkele ‘natuurlijke’ reden waarom dat in België niet zou kunnen. De lage Belgische werkzaamheidsgraad van ouderen ligt vooral aan beleidskeuzes uit het verleden. Maar die beleidskeuzes kunnen uiteraard worden bijgestuurd. Mochten van de 50- tot 64-jarigen in België naar verhouding evenveel mensen aan het werk zijn als in Zweden, dan waren er al bijna 400.000 extra werkenden. Daarmee zou onze achterstand in werkzaamheidsgraad tegenover Zweden al meer dan gehalveerd zijn.