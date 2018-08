De kracht van het boodschappenmandje

Marokko is al enkele maanden het toneel van een worsteling tussen de bevolking en het establishment.

Sinds 20 april loopt een goed opgevolgde boycot tegen het mineraalwater van Sidi Ali, de melk van Centrale Danone en de benzine van Afriquia. De drie merken zijn marktleider in hun segment. Een segment dat gedomineerd wordt door een handvol grote spelers die dan ook nagenoeg vrij hun prijzen kunnen bepalen.

Schermvullende weergave ©Dieter Telemans

Die drie producten zijn niet toevallig gekozen. Niet alleen zijn het bijzonder duur uitgevallen basisproducten, ze staan ook symbool voor hoe het Marokkaanse establishment zich verrijkt ten koste van de gewone burgers. Zo is 5 procent van de aandelen van Danone in handen van koning Mohammed VI. De bedrijven Sidi Ali en Afriquia zijn dan weer in handen van de families van respectievelijk Miriem Bensalah-Chaqroun, de voorzitter van de werkgeversorganisatie, en Aziz Akhannouch, de minister van Landbouw en Visserij.

Het begon allemaal als een handigheidje. Openlijk demonstreren tegen het regime is in Marokko niet zonder gevaar. Dat werd eerder dit jaar nog maar eens duidelijk toen Nasser Zafzafi, de leider van de volksbeweging Hirak, veroordeeld werd tot 20 jaar cel voor zijn aandeel in de protesten in de noordelijke stad Al Hoceima en het Rifgebergte. Dan is het veel veiliger om stil te protesteren. Bijvoorbeeld door het koopgedrag aan te passen. Ook al staat op iedere hoek van de straat een politieagent of een spion. De ogen van het regime reiken nog niet tot in het boodschappenmandje.

Dat handigheidje groeide, mede dankzij de sociale media, al snel uit tot een gigantisch succes. De bevolking keerde zich massaal af van de geviseerde bedrijven. Een beschadigingsoperatie in de media waarbij de initiatiefnemers werden geframed als ‘landverraders’ en ‘mentaal gestoorden’ haalde niks uit. Evenmin kon een charmeoffensief, waarbij fikse kortingen werden geven op de producten, iets uithalen. Danone, het enige bedrijf dat enigszins transparant is over de gevolgen van de boycotactie, gaf toe dat het zijn verkoopcijfers in Marokko zag dalen met 40 tot 50 procent. Het bedrijf houdt rekening met een verlies van 150 miljoen dirham, omgerekend zo’n 13,5 miljoen euro.

Zulke verliesposten doen zelfs in de directiekamers van multinationals de tanden klapperen. Emmanuel Faber, de CEO van Danone, zakte eind juni naar Marokko af om er de gemoederen te bedaren. Hij beloofde een volksraadpleging om een ‘eerlijke prijs’ vast te stellen voor de melk. Ruim 1.000 enquêteurs werden daarvoor de afgelopen weken in het kader van de actie Ntwasslou w Nwasslou op pad gestuurd. Volgens de laatste berichten is Danone inderdaad van plan om de prijs van melk gevoelig te laten dalen in Marokko.

Een van de mooie aspecten van de boycot is dat hij rechtstreeks indruist tegen een van de principes die onze tijdsgeest schetsen. De tijdsgeest waarin alles of toch veel jouw eigen verantwoordelijkheid is. Ben je langdurig ziek, dan ligt het allicht aan je levensstijl. Kom je niet rond, dan moet je maar harder werken. Ondanks het feit dat het fenomeen van working poor al een tijd aan een opmars bezig is, zo stelde de Europese Commissie nog. Wil je groen zijn bijvoorbeeld, dan gebruik je minder plastic terwijl producenten van plastic het hele jaar door grotendeels onder de radar van verantwoordelijkheid blijven. Maar het individu is nu eenmaal makkelijker te culpabiliseren.