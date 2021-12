De kracht van reflectie

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

De eindejaarsperiode is een ideaal moment om in een hoekje rustig na te denken.

Tijdens de eindejaarsperiode kunnen we even vertragen en de tijd nemen voor reflectie. Maar heeft dat eigenlijk zin, reflectie? En hoe doe je dat het best?

Laat mij een gokje wagen. Als u terugbladert in uw agenda is de kans groot dat het voorbije jaar volgeboekt stond met onlinemeetings en -gesprekken, vaak van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Met deadlines en to-dolijstjes. Doorheen het jaar had u het, ondanks Covid-19, weer ontzettend druk. U reeg de ervaringen, de successen en de ontgoochelingen aan elkaar. Maar heeft u daar uit geleerd?

Stop even. Zou u uw belangrijkste vijf lessen van het voorbije jaar luidop kunnen formuleren. Moeilijk, nietwaar? Mensen leren niet spontaan uit ervaring. Mensen leren door te reflecteren over ervaring. Aldous Huxley verwoordde het zoals een schrijver dat doet: 'Experience is not what happens to a man; it is what a man does with what happens to him.' Om te leren uit ervaring moeten we doelbewust de tijd nemen om na te denken over wat ons is overkomen en analyseren waarom we faalden of succesvol waren.

We zouden wekelijks een uur of twee reflectie moeten boeken in onze agenda. Tijd om wat uit het raam te staren.

Waarom is dat zo moeilijk? Stilzitten in een hoekje om na te denken is niet onze favoriete bezigheid. Mensen houden van actie, van druk bezig zijn, van afleiding. Eigenlijk zouden we wekelijks een uur of twee reflectie moeten boeken in onze agenda. Tijd om wat uit het raam te staren. Te dagdromen. Notities te nemen. Na te denken. Maar vindt uw baas dat oké? Kan u dat, terwijl uw mailbox pingt dat het een lieve lust is? In een recente studie mochten studenten kiezen tussen een pijnlijke maar lichte elektrische shock of simpelweg een uurtje stilzitten en nadenken. Veel studenten kozen voor de elektrische shock, om niet alleen gelaten te worden met hun gedachten. 'Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer au repos dans une chambre.' Een oude waarheid geformuleerd door Blaise Pascal klinkt in lockdowntijden akelig actueel.

Een aantal CEO's heeft de kracht van de reflectie herontdekt en weer populair gemaakt. De ‘think weeks’ van Bill Gates zijn wereldberoemd. Hij sluit zich enkele weken af om te lezen en te schrijven en deelt daarna zijn reflectienotities met anderen. Ook wetenschappelijk onderzoek heeft de reflectie herontdekt als een krachtig leermiddel. Ik wil niet als een goedkoop zelfhulpboek klinken, maar studie na studie toont aan hoe gestructureerde reflectie u helpt om te leren, beter te presteren en uzelf mentaal weerbaarder te maken.

Hoe begint u eraan? U hebt vooreerst tijd nodig. Ononderbroken tijd. Dat betekent dat u discipline moet opbrengen. Bescherm de reflectietijd in uw agenda. Schrijven is lastig maar het werkt beter. Wie moeite heeft om gedisciplineerd te zitten en te schrijven kan het ook met twee doen. Schrijf brieven, ga wandelen of organiseer een lunch met een gesprekspartner die u vragen stelt en uitdaagt. Uw gesprekspartner mag niet te snel tevreden zijn. Hij moet doorvragen, tussentijdse conclusies formuleren, alternatieve scenario’s lanceren, uw al te egostrelende interpretaties dwingend in twijfel trekken. Ga nog een stap verder en doe het in een team. De kracht van ‘after-event reviews’ in militaire en medische omgevingen is onweerlegbaar. Een team trekt een halve dag uit om gestructureerd een operatie te analyseren. Een moderator leidt het team stap voor stap door de voorbije gebeurtenissen - soms aan de hand van videobeelden - zodat alle teamleden samen tot een gedeeld mentaal model komen. Het is intens, soms pijnlijk, maar altijd leerzaam. Er zijn geen ego’s. Het enige dat telt is tot een dieper begrip komen van wat is gebeurd, om daar lessen uit te trekken.