De lange arm van Rabat

Een dubbele nationaliteit hebben heeft voordelen, maar brengt ook flink wat problemen met zich mee.

In België en Nederland buigen de parlementen zich over de problemen van de opgedrongen dubbele nationaliteit. CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri dient een resolutie in waarin de regering wordt gevraagd langs diplomatieke weg werk te maken van hulp aan landgenoten die afstand willen doen van een tweede nationaliteit. In Nederland lanceert Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) een gelijkaardig initiatief.

Mensen denken bij bipatriden haast automatisch aan Marokko en Turkije, maar het fenomeen reikt veel verder dan dat. In meer dan twintig landen, waaronder Mexico, Griekenland en Argentinië, is het onmogelijk of problematisch om afstand te doen van de nationaliteit.

Tot twee verschillende naties behoren heeft voordelen, maar brengt ook flink wat problemen met zich mee. Denk aan de afkoopsom van duizenden euro’s die Europese Turken moeten betalen als ze onder de verplichte legerdienst uit willen geraken. Of aan Belgo-Marokkanen die tijdens de eerste lockdown vastzaten in Marokko, vaak maanden aan een stuk. De overheid zag geen reden om hen snel te repatriëren, het waren geen ‘buitenlanders’.

Dat zijn praktische, op zich makkelijk op te lossen problemen. Het probleem zit hem bij de zogenaamde ‘lange arm van Rabat’. Er bestaat ook een ‘lange arm van Erdogan', de Turkse president. Maar om logische redenen concentreer ik me op het eerste fenomeen. Al zijn er wel opvallende parallellen te trekken.

Marokko gedraagt zich tegenover haar uitgezwermde kinderen als de karikatuur van een helikoptermoeder.

Marokko gedraagt zich tegenover zijn uitgezwermde kinderen als de karikatuur van een helikoptermoeder. Een passief-agressieve matrone die haar oogappels niet kan missen en een vinger in de pap probeert te houden van hun huishouden, zogenaamd uit liefde en bezorgdheid.

In werkelijkheid vertrouwt ze ons niet met al die vrijheden. Ze vreest dat we de smaak te pakken krijgen van de geneugten van leven in echte vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, sociale zekerheid en democratie. Idem voor de religiebeleving. De Staatsveiligheid wees drie medewerkers van een moskee aan als agenten van de Marokkaanse inlichtingendiensten. Een van hen is een bestuurder. ‘De tentakels van Marokko reiken ver en beletten dat een zelfstandige islam zich ontwikkelt in België’, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Op de loer

‘Of het nu gaat om politieke opvattingen of persoonlijke leefwijze, de Marokkaanse staat ligt overal op de loer. Klaar om je te bespioneren en je te ‘corrigeren’, waarbij alle middelen toegestaan zijn’, schreven bekende Nederlandse Marokkanen in 2019 in het Manifest voor Keuzevrijheid in Nationaliteit.

Als verplichte onderdanen vallen we, als dat het Marokkaanse regime goed uitkomt, nog altijd onder de ‘lokale’ wetgeving. Eentje die een bijzonder ruim kader hanteert als het gaat om zaken als ‘veiligheid van de staat’ of ‘goede zeden’.

Bij sommigen vult Marokko een leegte in. Een vacante plek die België, Nederland of Frankrijk niet willen of kunnen innemen.

Maar er is een tweede kant aan het verhaal. ‘Met altijd weer nieuwe strategieën blijft Marokko zijn onderdanen benaderen en voor zich innemen. Het speelt daarbij handig in op de kwetsbaarheden van Nederlanders met een Marokkaanse nationaliteit’, staat in het Manifest.

Het moet gezegd, bij sommigen vult Marokko een leegte in. Een vacante plek die België, Nederland of Frankrijk niet willen of kunnen innemen. Voor een bepaald kiezerspubliek blijven we vreemdelingen in het land waarin we geboren zijn. Ongewenst. Of ongekend door velen die ons nog altijd bedenken met etiketjes of titels als de ‘eerste allochtone dit of dat’. Als een unieke vlinder in de collectie van de geforceerde multicul.

Dat is het lot van de in het buitenland residerende Marokkanen, die in het thuisland ook wel 'nes del ghariej' (mensen van het buitenland) worden genoemd. Met onze fluïde identiteit horen we nergens helemaal bij. Maar de toekomst is aan ons. Want de wereld van morgen zal een plek zijn waar veel zaken vervagen. Zelfs grenzen en nationaliteiten.

Hind Fraihi